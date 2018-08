Militairen Schaarsbergen doen zelf aangifte na beschuldigingen misbruik

Negen militairen van de kazerne in Schaarsbergen doen aangifte van smaad, laster en valsheid in geschrifte. Zij kwamen eind vorig jaar in opspraak na beschuldigingen door collega’s van misbruik en mishandeling. In de aangifte stellen zij dat deze aantijgingen zijn verzonnen. Dat bevestigt advocaat Michael Ruperti aan persbureau ANP na berichtgeving van het AD.

De beschuldigingen van misbruik werden vorig jaar november geuit in de Volkskrant. Drie militairen van de mortiergroep van de Luchtmobiele Brigade beweren in de krant dat zij tijdens ontgroeningen gepest, mishandeld, aangerand en verkracht zijn door collega’s. De daders zouden sergeanten en korporaals uit dezelfde eenheid zijn. Hoewel er bij leidinggevenden melding werd gedaan, gebeurde er niets. Er kwam pas intern onderzoek na bemiddeling van een geestelijk verzorger.

Meer misstanden

Uit dat onderzoek kwamen meer misstanden op de kazerne aan het licht. Zo bleek dat veel regels slecht werden nageleefd en gehandhaafd. Er was sprake van alcohol- en drugsgebruik onder militairen en werden er prostituees en andere vrouwen meegenomen naar de kazerne. Daarnaast werd Defensie-materieel vernield of gestolen en waren er ‘informele ontgroeningen’ waarbij militairen werden gepest, buitengesloten of slachtoffer werden van ongewenst seksueel gedrag.

Later concludeerde de commissie-Giebels verschillende gebreken in dat onderzoek. Belangrijke stukken ontbraken in het dossier en er was onzekerheid over de onafhankelijkheid van het onderzoek. Sommige aantijgingen, waaronder het vermeende gebruik van harddrugs in de eenheid, werden niet meegenomen.

Advocaat: gebrekkig onderzoek

Volgens advocaat Ruperti blijkt uit het onderzoek van de marechaussee dat de aantijgingen niet kloppen. Een aantal van zijn cliënten zegt in grote problemen te zijn gekomen door de breed uitgemeten beschuldigingen. Bovendien zou er videomateriaal zijn waarop te zien is dat de militairen die beweren misbruikt te zijn staan te lachen en hun collega’s uitdagen tot fysiek contact.

Het Openbaar Ministerie heeft een strafrechtelijk onderzoek geopend naar de vermeende misstanden, maar heeft nog niet besloten of zij gaat vervolgen.