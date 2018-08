Migranten ontvluchten township Soweto na dodelijke aanvallen

Buitenlandse inwoners van het Zuid-Afrikaanse township Soweto zijn hun woonplek ontvlucht na gewelddadige aanvallen gericht op immigranten. Het geweld brak woensdag uit in de wijk White City. Zeker drie mensen kwamen hierbij om het leven. De politie heeft 27 betrokkenen opgepakt, drie van hen worden verdacht van moord.

De aanleiding voor de onrust waren verhalen die de ronde deden dat een Somalische handelaar in Soweto, een grote voorstad van Johannesburg, namaakproducten verkocht. Ook zou hij voedsel dat over datum was in zijn schappen hebben gehad. Na de geruchten werden winkels van verschillende buitenlandse eigenaren op gewelddadige wijze geplunderd. Op meerdere plekken zijn schoten gelost.

Lees ook: Zonder migranten zou in Zuid-Afrika alles stilstaan

Xenofobisch bericht op WhatsApp

Het geweld verspreidde zich woensdag van White City naar Daveyton, waar ook winkels van immigranten zijn geplunderd. De politie heeft inwoners van het gebied geëvacueerd. Volgens de BBC wordt een xenofobisch bericht verspreid via WhatsApp waarin iemand huisbazen oproept om Somaliërs uit huis te zetten. Als zij dit niet doen, zullen hun eigendommen in brand worden gestoken, wordt gedreigd.

Lees ook: ‘Vergeten is soms beter dan herinneren’

Inmiddels hebben verschillende buitenlandse handelaars hun winkels verlaten uit angst voor meer geweld. In het gebied werken vooral Ethiopiërs, Zimbabweanen en Pakistanen.

Het is niet de eerste keer dat geweld tegen buitenlanders oplaait in Zuid-Afrika. In 2008 kwamen 69 mensen om het leven toen knokploegen huizen langs gingen om zogenoemde Makwerekwere (niet-Zuid-Afrikaanse Afrikanen) te verjagen en hun huizen in brand te zetten. Migranten worden er onder meer van beschuldigd banen van Zuid-Afrikanen in te pikken.