Man opgepakt in Limburg na dreigement woning opblazen

Een inwoner van het Limburgse Velden is woensdagnacht opgepakt omdat hij dreigde zijn woning op te blazen, meldt de politie. Uit voorzorg zijn acht omliggende woningen ontruimd, de bewoners worden opgevangen in een sporthal.

De man nam woensdagavond rond 22.00 uur zelf contact op met de politie. Hij meldde dat hij explosieven had en deze tot ontploffing wilde brengen in zijn eigen huis. Politieonderhandelaars hielden contact met de man totdat hij rond 00.30 uur aangehouden kon worden.

De man zit momenteel op het politiebureau en de politie doet onderzoek in zijn huis. Het gebied rond het huis waar de man woonde is afgezet. Zodra de politie meldt dat de straat weer veilig is, mogen buurtbewoners huiswaarts keren. Het is nog onduidelijk waarom de man zijn huis wilde opblazen.