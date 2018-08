Macron: Fransen zijn ‘wars van verandering’

Fransen zijn „Galliërs, wars van verandering”, terwijl „lutherse” Denen openstaan voor vernieuwing. Met die provocatie, woensdag bij een staatsbezoek aan Denemarken, heeft de Franse president Emmanuel Macron zich de woede van de politieke oppositie op de hals gehaald.

Macron sprak ten overstaan van de Deense koningin Margrethe II waarderend over het Deense economische model van „flexicurity”: soepel ontslagrecht tegenover een solide sociaal vangnet. Hij legde uit waarom in Frankrijk zulke hervormingen wat langer op zich laten wachten. „We moeten niet naïef zijn”, zei hij. „Wat mogelijk is, houdt verband met een cultuur, met een volk dat getekend is door zijn geschiedenis.”

Het was niet voor het eerst dat Macron op reis zijn landgenoten de maat nam. Tot grote verontwaardiging noemde hij Fransen vorig jaar in Griekenland „fainéants”, wat „luiwammesen” of „arbeidsschuwen” betekent. In Roemenië zei hij tegenover de Franse gemeenschap dat Frankrijk „niet te hervormen” is.

De uitspraken zijn van een „verbluffende dwaasheid”, zei Alexis Corbière, een van de voormannen van het hardlinkse La France Insoumise. „Zoals gebruikelijk minacht hij de Fransen vanuit het buitenland”, constateerde Marine Le Pen op Twitter. „De ‘Galliërs’ vinden het een genoegen om zijn arrogantie en minachting te beantwoorden.”

Volgens Macrons entourage waren de uitspraken ironisch bedoeld. De president denkt dat het land sinds zijn aantreden op de goede weg is. „Frankrijk zal door zijn volk getransformeerd worden. De mensen veranderen, ze staan veel meer open voor het nemen van risico’s”, zei Macron zelf in Kopenhagen.

De Franse president gebruikte zijn bezoek aan Denemarken ook om te reageren op het pact tussen de conservatieve Hongaarse premier Victor Orban en de Italiaanse nationaal-populistische minister van Buitenlandse Zaken Matteo Salvini. Zij hadden Macron dinsdag in Milaan aangewezen als hun „voornaamste tegenstander” bij de Europese verkiezingen van volgend jaar.

Dat klopt, zei Macron. „Als men bedoelt dat Frankrijk de vijand van het nationalisme is, van de politiek van de haat, van een Europa dat mag betalen als het uitkomt en geen enkele vorm van verantwoordelijkheid of solidariteit terugvraagt, dan hebben ze gelijk.”