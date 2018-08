Kiki Bertens met groot gemak naar derde ronde US Open

Tennisster Kiki Bertens heeft in de tweede ronde van de US open haar tegenstander verpulverd. Ze stond in New York slechts drie games af aan de Amerikaanse Francesca Di Lorenzo. Het werd 6-2 6-1.

Waar Di Lorenzo in de eerste set sterk begon met een break, was het al vrij snel Bertens die de overhand nam. Met drie breaks werd het 6-2. In de tweede set maakte de Amerikaanse steeds meer spannend en werd het niet meer spannend.

Kanshebber

Het is de eerste keer dat de 26-jarige Bertens de derde ronde van de US Open bereikt. Haar volgende pot speelt de beste Nederlandse tennisster van dit moment tegen de Canadese Eugenie Bouchard of de Tsjechische Marketa Vondrousova.

De Nederlandse wordt als een van de kanshebbers gezien voor de titel in New York. Anderhalve week geleden won ze het tennistoernooi van Cincinnati in de VS. Ze versloeg daar in de finale de nummer één van de wereld, de Roemeense Simona Halep.

Robin Haase is, na de wedstrijd van Bertens, begonnen aan zijn wedstrijd tegen de Belg David Goffin.