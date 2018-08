Kabinet bereikt akkoord over begroting 2019

De begroting voor 2019 is rond. Dat maakte VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff donderdagavond bekend, meldt persbureau ANP. Op het ministerie van Financiën zetten VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie rond tien uur een punt achter de onderhandelingen, die twee weken duurden.

Over de inhoud van het akkoord wilden de fractieleiders niets kwijt. De vier coalitiepartijen moesten het nog eens worden over de financiering van de afschaffing van de dividendbelasting. Dat is nu blijkbaar gelukt. De omstreden maatregel gaat naar schatting 1,9 miljard kosten, ruim een half miljard euro meer dan aanvankelijk gepland.

Koopkracht

Ook moesten de vier partijen het nog eens worden over de koopkrachtplaatjes. “Mensen gaan er volgend jaar in koopkracht op vooruit en dat plaatje ziet er denk ik goed uit”, zei D66-leider Alexander Pechtold volgens ANP.

Vrijdag is het aan de ministerraad om akkoord te geven voor het begrotingsvoorstel. Dan wordt het op Prinsjesdag, de derde dinsdag van september, gepresenteerd.