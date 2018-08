Internationaal atoomagentschap: Iran heeft zich aan akkoord gehouden

Iran heeft zich tot nu toe gehouden aan de afspraken uit het nucleaire akkoord uit 2015, ondanks dat de Verenigde Staten zich in mei terugtrokken uit de deal. Dat schrijft het internationaal atoomagentschap IAEA in een donderdag intern verschenen rapport in handen van persbureaus Reuters en AP.

Teheran heeft zich volgens het rapport gehouden aan de afgesproken limiet van zowel de hoeveelheid opgeslagen verrijkt uranium als het niveau waartoe uranium verrijkt mag worden. De productiesnelheid van verrijkt uranium is in Iran “constant”, aldus een diplomaat die Reuters sprak.

Historische deal

De Amerikaanse president Donald Trump trok zich in mei van dit jaar terug uit het door velen als historisch geprezen Iran-akkoord. Er zou volgens hem “sluitend bewijs” zijn “dat de belofte van Iran een leugen was”. Het land zou zich niet aan de afspraken uit het akkoord houden. Trump verwees naar een presentatie die de Israëlische premier Benjamin Netanyahu een week eerder had gegeven.

Lees ook: Waarom stapt Trump uit het Iran-akkoord?

Daarin beschuldigde Netanyahu, vanaf het begin fel tegenstander van het akkoord, de islamitische republiek ervan dat het zijn atoomprogramma heimelijk voortzette. Volgens de rest van de internationale gemeenschap was het bewijs echter bijzonder dun.

Pogingen het akkoord te redden

Toch greep Trump het verhaal van Netanyahu aan om de sancties van vóór het akkoord opnieuw in te voeren. Sindsdien is de relatie tussen Iran en de VS verder verslechterd. De andere ondertekenaars van het akkoord - Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Rusland en China - proberen nu het akkoord voort te zetten zonder de VS. Ook de Europese Unie zet zich daar voor in.

Woensdag liet Irans hoogste geestelijke ayatollah Ali Khamenei echter weten dat hij er weinig vertrouwen in heeft dat het akkoord te redden valt. Hij maakte duidelijk dat Teheran er wellicht ook uit gaat stappen.