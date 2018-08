Voor mij loopt een Amsterdammer met een loslopende hond.

Er passeren twee handhavers waarvan één roept: „Je hond is NIET aan de lijn.”

Waarop de man terugroept: „Hij krèg al fier dagè een half blikkie.”

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl