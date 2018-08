Het ‘geheime’ bezoek van LeBron James aan Nederland

Niek Peters, general manager bij nachtclub Supperclub in Amsterdam, wordt maandag gebeld. Het is een oud-collega, die nu conciërge is bij het Conservatorium Hotel aan het Museumplein. LeBron James verblijft daar. James (33), door velen gezien als de beste basketballer van dit tijdperk, wil graag naar de populaire clubavond Party on Monday. Het is al uitverkocht. De vraag: „Kunnen we wat regelen?”

Het wordt geregeld.

’s Avonds rond elf uur komt James op zijn verzoek door een aparte ingang binnen – via de nooduitgang. Peters: „Dan hoeft hij niet door het hele pand heen.” Hij krijgt een VIP-tafel in een hoek van de danszaal, à honderd euro voor de hele avond. Hij is met vier tot zes mensen, onder wie een beveiliger.

Er wordt hiphop en R&B gedraaid. James had vooraf aangegeven dat hij een fles tequila Don Julio 1942 wenste, maar die heeft Supperclub niet in het assortiment. Peters: „Dus heeft hij die zelf meegenomen. Prima. En bij ons nam hij wat wodka.” Veel wordt er niet gedronken, zegt Peters. „Hij was heel relaxed.”

Bij Supperclub komen regelmatig celebrities, voetballers en basketballers uit de NBA, de Noord-Amerikaanse competitie. Toch is het personeel „beduusd” door de aanwezigheid van James. Peters: „Terwijl ze in feite maar twee keer een glas bij hem hebben gebracht.”

Francisco Elson is er ook bij

Onder de tafelgenoten bevindt zich onder anderen de voormalige Nederlandse basketballer Francisco Elson, die in de NBA nog tegen James heeft gespeeld. In 2007 won Elson de finale met de San Antonio Spurs van de Cleveland Cavaliers van James.

Door „bronnen” rond James wist Elson dat hij in de Amsterdamse nachtclub zou zijn. „Ik ken hem niet zo goed. We hebben wel gesproken”, vertelt hij. „Ik ben geen groupie. Hij doet zijn ding, ik doe mijn ding.” Paul George, een andere NBA-speler, was er ook. James blijft ruim twee uur.

Het is zover bekend het eerste bezoek van James aan Nederland. Hij is op wereldtour, onder meer voor de More Than An Athlete-campagne van zijn sponsor Nike. James, die deze zomer overstapte van de Cavaliers naar de LA Lakers, komt net uit Shanghai, waar hij als een halve heilige werd ontvangen. Hij maakt een tussenstop in Nederland, voor zakelijke besprekingen bij het Europese hoofdkantoor van Nike in Hilversum.

Hij is dichtbij, maar tegelijkertijd ver weg. Nike heeft geen ruchtbaarheid gegeven aan zijn komst in Nederland. Er wordt ook niks georganiseerd; geen sponsorevents of persmoment. Zo onttrekt zijn bezoek zich aan het grote publiek. Woensdag reisde hij naar Parijs, waar wel publieke activiteiten zijn gepland.

Ook voor de ontspanning hier

Dit is de periode dat NBA-spelers vaak de wereld overtrekken om hun merk te promoten, zegt Neal Petersen, sportjournalist en oprichter van de website SportAmerika. Het nieuwe NBA-seizoen begint pas half oktober. „Het is bijzonder dat hij hier is, maar eigenlijk ook weer niet.” Doordat het Nike Europe-hoofdkantoor in Hilversum zit komen er vaker sterren naar Nederland. Twee jaar terug was oud-NBA-speler Kobe Bryant ook hier.

Petersen stond in 2008 voor het oude huis van James in Akron, Ohio. De hype rond hem was toen al enorm. James had nog geen beveiliging, Petersen stond voor de deur, wilde net aanbellen, tot de buurman hem aansprak en die vroeg wat precies de bedoeling was. „Ik zei, ik kom uit Nederland, ik wil LeBron James ontmoeten en een handtekening vragen. Hij zei: dat doen we hier niet. Toen ben ik omgekeerd.”

James is ook ter ontspanning in Nederland, zeggen Elson en Petersen. Mede omdat hij in de VS niet over straat kan zonder aangeklampt te worden door fans. Van bronnen dichtbij James hoorde Petersen dat hij was gaan fietsen in Amsterdam. „In Nederland dacht hij normaal over straat te kunnen. Hij ging met mensen van Nike en wat familieleden fietsen, maar toen wilde iedereen met hem op de foto. Toen is de fietstocht meteen gestaakt.”

De grootheid aan het werk

Woensdag, de Nike Campus in Hilversum. Personeel loopt af en aan. Je voelt aan de opwinding dat het geen normale werkdag is hier. De naam van James zingt rond. ’s Ochtends staat hij te trainen in een zaal op de Campus. Tientallen mensen drukken zich tegen de glazen afscheiding. De grootheid aan het werk – in Het Gooi.

Aan het begin van de middag verzamelen enkele fans zich buiten op het plein voor het hoofdgebouw, waar James zich waarschijnlijk bevindt. Het gerucht gaat dat hij nu aan het lunchen is.

Noah Hesselink (17), een lange jongen met bril, komt aangestormd. „Hij liep zo langs. Ik had hem gewoon aan kunnen raken.” Hesselink stond in de centrale hal, aan de balie werd hem verteld dat James hier niet was. Tot hij zich naar rechts omdraaide. „Opeens zag ik die baard van LeBron.”

Hij is nog groter dan op de foto’s, constateert Hesselink. Hij probeert snel een video te maken, maar is te laat.

„Ze wilden zijn bezoek geheim houden”, zegt Teun van Wayenburg (16). Hij raakt James even aan met zijn linkerhand. „Ik ga deze hand nooit meer wassen.” Hij tikte hem aan op zijn arm. „Ik kon bijna niet bij zijn schouder komen.” Hij vroeg of hij een foto mocht maken, maar James liep door.

Van Wayenburg was ’s ochtends aan het werk – onderhoud en schoonmaak – in het appartementencomplex waar zijn oma woont, in Bussum. In de groepsapp van zijn basketbalteam las hij dat James in Hilversum zou zijn. Hij vroeg of hij eerder weg mocht. Zijn oma bracht hem zo snel mogelijk hier naartoe. „Dit was het hoogtepunt van mijn vakantie.”

Onder fans is de discussie nu welke uitgang James neemt. Verderop loopt een jonge, donkere man met vergelijkbare baard als James voorbij. „Hé, daar heb je hem.” Het is hem niet.

Een beveiliger komt aanlopen. „Jullie wachten op die basketballer?”, vraagt hij. „Die is weg.” Hij is naar P1 gelopen en heeft zo het terrein verlaten. „Ik vind het spijtig voor jullie.” Hij zou al op Schiphol zijn.

Volgens Elson had James het naar zijn zin in Amsterdam. Elson: „Hij komt nog wel een keer terug, zei hij.”