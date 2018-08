Handelsmissie Pakistan uitgesteld om protesten tegen cartoonwedstrijd

Een Nederlandse handelsmissie naar Pakistan die in november had moeten plaatsvinden, is uitgesteld vanwege de protesten in dat land tegen de cartoonwedstrijd van Geert Wilders. Dat bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken donderdag aan NRC.

Bekijk ook deze In Beeld-serie over de protesten donderdag in Pakistan

Door de onrust in Pakistan is de veiligheid van de missie niet gegarandeerd, zegt een woordvoerder van het ministerie. “Dat het onrustig is, wil natuurlijk niet zeggen dat de missie verstoord wordt. Maar toch is het verstandiger om de reis uit te stellen.”

De missie was bedoeld voor bedrijven in de maritieme sector, zoals scheepsbouwers, baggeraars en havenontwikkelaars. Wanneer zij wel naar Pakistan zullen afreizen, is nog niet bekend. Bij de missie zou overigens geen Nederlandse minister aanwezig zijn.

Tekening van profeet

Het was de bedoeling dat het bezoek aan Pakistan van de Nederlandse delegatie van 4 tot en met 9 november zou duren. Dat is vlak voor de Mohammedcartoonwedstrijd van PVV-leider Wilders. Op 10 november wordt aangekondigd wie de beste tekening van de profeet heeft gemaakt, en zich zo verzekert van de hoofdprijs van 10.000 dollar, circa 8.500 euro.

Lees ook: Wedstrijd Wilders wekt woede moslims

Wilders’ wedstrijd heeft in Pakistan veel boosheid teweeg gebracht. Duizenden aanhangers van een strengislamitische partij gingen donderdag in verschillende grote steden de straat op om tegen de in hun ogen godslasterlijke tekencompetitie te betogen. Zij verbrandden foto’s van Wilders en de Nederlandse vlag.

De Pakistaan die dinsdag in Den Haag werd gearresteerd omdat hij had gedreigd met een aanslag op Wilders en het Tweede Kamer-gebouw, blijft voorlopig nog in beperkingen vastzitten. Hij mag alleen contact hebben met zijn advocaat. De man, die al een tijdje door Europa reisde, had op Facebook een filmpje geplaatst waarin verklaarde wraak te willen nemen voor de cartoonwedstrijd.

Woensdag paste Buitenlandse Zaken het reisadvies voor Pakistan aan. Nederlanders in grote steden als Islamabad, Lahore en Karachi zij, moeten de anti-Wilders-demonstraties en andere drukke plaatsen mijden. “Wees alert en houd een laag profiel aan”, aldus het reisadvies.