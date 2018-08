Franse acteur Gérard Depardieu beschuldigd van verkrachting

Franse justitie is een vooronderzoek begonnen naar de wereldberoemde acteur Gérard Depardieu, die door een jonge actrice wordt beschuldigd van verkrachting en aanranding. Zelf ontkent de filmster volgens zijn advocaat de aantijgingen “ten stelligste”, schrijft persbureau AFP.

De actrice, wiens naam niet bekend is gemaakt, heeft maandag aangifte gedaan tegen de 69-jarige Depardieu. Hij zou haar eerder deze maand, op 7 en 13 augustus, in een van zijn woningen in Parijs tweemaal misbruikt hebben. Volgens de Franse krant Le Parisien gaat het om een actrice en danseres van in de twintig. De filmgigant zou beloofd hebben om haar te helpen met haar carrière.

Advocaat hekelt ‘publieke karakter’

Depardieu is de zoveelste grote naam die beschuldigd wordt van seksueel wangedrag sinds de onthullingen rondom filmproducent Harvey Weinstein, die wereldwijd leidden tot de #MeToo-beweging. De advocaat van Depardieu hekelt “het publieke karakter” dat de zaak nu al heeft gekregen, en de acteur “grote schade berokkent, terwijl ik ervan overtuigd ben dat zijn onschuld bewezen zal worden”.

Depardieu speelde in zo’n 170 films en wordt gezien als een van de grootste Franse acteurs die momenteel nog leeft. Hij brak door in 1973 met de klassieker Les Valseuses, en won in 1990 de prijs voor beste acteur in Cannes voor zijn rol in Cyrano. De afgelopen jaren kwam de filmster meerdere keren in opspraak, onder meer voor zijn protest tegen het Franse belastingsysteem en zijn nauwe banden met de Russische president Poetin.