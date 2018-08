Ervaring in de eredivisie is sterk afgenomen dit jaar

Als in Emmen vrijdagavond het startsein voor de vierde eredivisie-speelronde klinkt, tikt de klok de laatste vier uur af tot het sluiten van de transfermarkt.

Vitesse mag zich dit seizoen het meest ervaren team van de eredivisie noemen. De Arnhemse selectie speelde opgeteld 3.035 wedstrijden op een landelijk hoogste niveau. Maar, meer ervaring is niet per se beter. Volgens Giels Brouwer, oprichter van data- en adviesbedrijf SciSports, gaat het vooral om de balans in een team. Uit iedere leeftijdscategorie een aantal spelers. „Erik ten Hag haalde vorig seizoen een aantal keer aan dat Ajax de juiste balans miste, en terecht. Dat is nu zichtbaar op orde.”

SciSports adviseert aan de hand van data voetbalclubs over potentiële transfers. Het bedrijf van Brouwer beschouwt de invloed die een speler heeft op het team – dus hoe je functioneert in het geheel – als een van de belangrijkste aspecten.

Invloed van ervaren spelers

Hoe meer ervaring een speler heeft, hoe meer invloed hij op een team heeft. Toch? Brouwer: „Over het algemeen wel. Als we onze data ordenen op leeftijd, is er een duidelijk curve te zien met 28 jaar als hoogste punt.” Simpel gesteld: dan is een speler op zijn best – en heeft hij de meeste invloed. Naarmate spelers ouder worden, neemt de invloed ook weer af.

Er zijn uitzonderingen op die regel. Zie de invloed die Dirk Kuijt op zijn 36ste had op Feyenoord. En Ajax-aanvoerder Matthijs de Ligt (19) is een van de meest bepalende spelers.

Clubs zijn op zoek naar zowel jong talent als ervaren spelers. „Al weten clubs oudgedienden ook zelf wel te vinden.” Opvallend is volgens Brouwer dat ook van de jongere spelers enige ervaring verlangd wordt. „Rond de honderd wedstrijden op het hoogste niveau. Dat biedt wat zekerheid.”

De afname van ervaring in de eredivisie correspondeert met wat elders in Europa speelt. Brouwer wijst op de jonger wordende selecties van teams in de Champions League.

Dat ervaring geen garantie is voor succes weet Dick Advocaat maar al te goed. Sparta vloog de trainer in de winterstop in, samen met zes nieuwe spelers die goed waren voor 461 wedstrijden aan ervaring. Desondanks eindigde het team op de zeventiende plek en volgde degradatie na de nacompetitie.

Ook andersom valt te beredeneren. Maar zes clubs hadden eind vorig seizoen minder ervaring dan PSV, de uiteindelijke landskampioen.