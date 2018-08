Een siësta en de peso is wéér gedaald

De Argentijnse president Mauricio Macri had zo gehoopt dat zijn televisiespeech woensdagavond de Argentijnse bevolking en de beleggers tot kalmte kon brengen en het vertrouwen zou kunnen terugwinnen in de noodlijdende Argentijnse economie. Maar het tegenovergestelde gebeurde: er brak donderdag complete chaos uit op de markten.

Argentinië zou het Internationaal Monetair Fonds (IMF) vragen om met spoed de in juni toegezegde lening van 50 miljard dollar (42 miljard euro) uit te keren, zei de president in zijn speech, in plaats van wachten op de deelbetalingen zoals gebruikelijk is. „We willen de lening van het IMF al eerder zodat we alle noodzakelijke financiële maatregelen kunnen nemen om de inflatie tegen te gaan”, zei Macri in de twee minuten durende speech, die ook op Facebook werd uitgezonden.

Maar de boodschap wakkerde juist grote onrust aan bij beleggers, helemaal toen er niet snel een reactie kwam van het IMF. Donderdag escaleerde de monetaire crisis. De centrale bank van Argentinië nam het drastische besluit om de rente met 15 procentpunt te verhogen naar maar liefst 60 procent, in de hoop om zo verdere val van de peso tegen te gaan. Maar de munt kelderde donderdag juist door, met 16 procent, hoewel de munt daarna weer wat opkrabbelde.

Donderagavond kostte één dollar ruim 41 pesos, een waardevermindering van meer dan de helft in vergelijking met begin van het jaar, toen een dollar nog 18 pesos waard was. Op Twitter bestookten wanhopige Argentijnen elkaar met de laatste bewegingen van hun munt. „Je doet even een siësta van twee uurtje en de dollar is weer gestegen met 10 pesos!”, schreef Mauro Gomes uit Córdoba.

Liberaal marktbeleid

De Argentijnse economie zit al tijden in grote problemen. Toen de rechtse president Mauricio Macri in 2015 aan de macht kwam was er hoop dat met een liberaal marktbeleid verandering zou komen, na het jarenlange geldverslindende beleid van Macri’s voorganger Cristina Kirchner.

Maar verbetering kwam er niet: het begrotingstekort van Argentinië liep verder op, evenals het handelstekort. Daarbij heeft Argentinië te lijden onder internationale marktbewegingen waar het zelf amper invloed op heeft. De olieprijs is het laatste jaar flink opgelopen en de sterke dollar maakt Argentijnse schulden die in dollars zijn aangegaan duurder. Toen Macri eerder dit jaar hulp in riep van het IMF stuitte dat op veel weerstand: Argentijnen hebben een trauma van ‘el fondo’, het IMF, dat zij verantwoordelijk stellen voor het bankroet van het land in 2001. Economen zijn bezorgd over de situatie. „Het is erger dan we vermoeden. De maatregelen van Macri worden gebracht als ‘hoopvol’, maar de realiteit is funest voor de peso, zo blijkt vandaag”, zei econoom Juan Fernandez tegen journalisten.

IMF-directeur Christine Lagarde liet uiteindelijk in een verklaring weten dat het fonds bereid is om Argentinië sneller bij te staan.