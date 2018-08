E-sporters veroveren de hele wereld

Als de twee legers elkaar tegenkomen en fanatiek beginnen te schieten, joelt de zaal. „Oh nee, ik zie niet hoe hij dít nog kan verdedigen! Hij is al twee bases kwijt en zit nu in grote problemen”, roept één van de live commentatoren. En boem, daar gaat het rode leger, het bestaat uit een soort schorpioenen, op in rook. DemiGod uit Iran wint deze ronde Starcraft 2 van Jaquelton uit Indonesië. Het publiek, waar veel Indonesiërs tussen zitten, klapt beleefd.

De Aziatische Spelen in de Indonesische steden Jakarta en Palembang hebben een primeur. Voor het eerst zijn e-sports vertegenwoordigd op zo’n groot internationaal evenement als dit. Nog als demonstratiesport; de medailles die de gamers halen tellen niet officieel mee. Toch ziet de e-sportswereld de deelname aan de Aziatische Spelen als belangrijke stap naar de publieke acceptatie van e-sports, de wedstrijdvariant van gamen.

Het is een kwestie van tijd tot e-sports als echte sport erkend worden en dan waarschijnlijk ook in het programma van de Olympische Spelen komen, zegt Eddy Lim. De voorzitter van de Indonesische e-sportsbond zegt dat de Aziatische Spelen een test zijn. „De mensen van het Internationale Olympisch Comité kijken hier mee hoe alles verloopt.”

Bij de volgende Aziatische Spelen in 2022 in Hangzhou, China, zouden e-sports al officieel onderdeel van het programma kunnen worden. De volgende stap zou dan zijn om in 2024 bij de Olympische Spelen in Parijs als demonstratiesport te mogen meedoen.

Een echte sport?

Maar zíjn e-sports wel een echte sport? Op de tribune kan die vraag Richard Anthony niet zoveel schelen, ook al is er veel discussie over. Hij is speciaal van zijn woonplaats Makassar naar Jakarta gevlogen om League of Legends te zien, een van de zes computerspellen op de Aziatische Spelen. Hij speelt het zelf ook. Persoonlijk vindt hij gamen meer spel dan sport. „Het is vergelijkbaar met schaken, want je hebt veel talent en focus nodig. En de fysieke moeite die je bij een sport moet doen, ontbreekt.” Maar hij vindt het prima als e-sports wel als sport erkend worden. „Hoe meer toernooien er komen, hoe leuker natuurlijk.”

En e-sports zijn nu al groot. De beste spelers verdienen jaarlijks miljoenen dollars aan prijzengeld. De internationale professionele spelers voldoen allang niet meer aan het clichébeeld van sukkelige nerds die met hun neus te dicht op een scherm zitten. Grote bedrijven als het Chinese Alibaba steken geld in e-sports. Er kijken miljoenen mensen naar de competities wereldwijd. Dat gebeurt vaak online, maar in landen als de VS en Zuid-Korea vullen de fans bij live wedstrijden met gemak de grootste stadions.

De hal in Jakarta is betrekkelijk bescheiden. Er passen enkele honderden supporters in de zaal en die is donderdag bij lange na niet vol. Starcraft 2 is niet zo populair in Indonesië, hier spelen meer mensen Dota 2 of Pro Evolution Soccer. Maar Richard Anthony zit te genieten op de tribune. Starcraft is toch „de moeder van alle games”, zegt hij. „Het is heel complex en moeilijk. Als je je mentaal niet goed voelt, wordt het niks.” Starcraft is een strategiespel waarbij je grondstoffen moet verzamelen en een leger opbouwt. Daarmee moet je vervolgens je tegenstander zien te verslaan.

In de meeste populaire computerspellen zitten zulke gewelddadige elementen. Voor het IOC is dat lastig. De Olympische Spelen staan bekend als familie-evenement en daar past agressiviteit niet bij. Eddy Lim van de Indonesische e-sportsbond relativeert dat probleem. „Ook in andere sporten kom je soms agressie tegen. Bij een sport als boksen is er zelfs lichamelijk geweld. Sommige mensen in de sportindustrie zijn gewoon conservatief, zij zullen e-sports nooit erkennen.”

Een echte verrassing is het niet wie er donderdag wint bij Starcraft 2. Vóór de wedstrijden zei de Indonesische gamer Jaquelton, in het echt heet hij Arie Pranasakti, al dat de Zuid-Koreanen gewoon het beste zijn in Starcraft. „Ze zijn bijna een andere diersoort, zoveel slimmer en geavanceerder spelen ze.” Zuid-Korea begon in de jaren negentig als één van de eerste landen met gamecompetities en dat was vaak specifiek rond Starcraft.

De Zuid-Koreaanse Maru, zijn echte naam is Cho Seong Ju, is nu de beste Starcraft 2-speler ter wereld. En in Jakarta maakt hij al zijn tegenstanders in. De speelrondes gaan erom wie als eerste drie van de vijf potjes wint, maar Maru wint ze allemaal met 3-0. En bij de finale klinkt het commentaar over de winnaar precies hetzelfde als bij een ‘gewone’ sport: „Wat is hij sterk. Maru laat het er allemaal zó gemakkelijk uit zien.”

Met medewerking van Sarah Sayekti