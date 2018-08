Dutroux stuurt brief naar slachtoffers en nabestaanden

De veroordeelde kindermoordenaar Marc Dutroux (61) heeft via zijn advocaat Bruno Dayez een verzoeningsbrief gestuurd aan de slachtoffers en aan de ouders van de slachtoffers. Dat meldden Belgische media waaronder Het Nieuwsblad. Volgens de nabestaanden is de brief onderdeel van een strategie om Dutroux vervroegd vrij te krijgen.

De Franstalige brief is geschreven door Dayez en telt vier pagina’s. “Ik wil geen polemiek starten en ook geen wonden openrijten. Maar ik wil wel - op een bescheiden manier - mijn steentje bijdragen om de wonden te laten helen”, schrijft de advocaat van Dutroux. “Ik bevestig u dat meneer Dutroux me verzekerd heeft dat hij jullie nooit meer uit eigen beweging zal contacteren, maar dat hij bereid is jullie te antwoorden als jullie hem willen bevragen.”

Michel Lelièvre, ex-handlanger van Dutroux, kreeg in maart voor het eerst verlof. Hij kan in 2021 definitief vrij komen.

Dutroux werd in 2004 veroordeeld tot levenslang voor moord, verkrachting, ontvoering, foltering en opsluiting van meisjes in de jaren 90. Na de ontvoering van zes meisjes werden slechts twee van hen, Laetitia Delhez en Sabine Dardenne, levend teruggevonden. Dutroux, bijgenaamd ‘het beest van België’, zit inmiddels 22 jaar opgesloten en nam in de periode nooit eerder contact op met zijn slachtoffers of hun nabestaanden.

Vader slachtoffer: publiciteitsstunt

De vader van slachtoffer Eefje, Jean Lambrecks, heeft de brief woensdagavond ontvangen via zijn vroegere advocaat. “Zoals te verwachten was gaat het om een grote publiciteitsstunt van een advocaat met veel tijd en weinig cliënten”, reageert Lambrecks in Het Nieuwsblad. Hij spreekt van “een nietszeggend pamflet”. Lambrecks stuurde in het verleden herhaaldelijk brieven aan de moordenaar van zijn dochter, maar zou nooit antwoord hebben gekregen.

Ook Paul Marchal, de vader van slachtoffer An, reageerde woensdag kort op de brief. “Na 23 jaar wordt het tijd dat het circus stopt. Wij doen er niet meer aan mee”, zei hij tegen het Belgische persbureau Belga.