‘Basisschoolleraar Hollandsche Rading verdacht van bezit kinderporno’

Een leraar op een basisschool in het dorp Hollandsche Rading wordt verdacht van bezit van honderden kinderpornografische afbeeldingen. Dat meldt de regionale omroep RTV Utrecht donderdag op haar website.

Het zou gaan om de 28-jarige Jeffrey S., leraar op de Bosbergschool in het dorp Hollandsche Rading dat tussen Utrecht en Hilversum ligt. Hij gaf volgens de regionale omroep al vijf jaar IT-les aan de groepen 5 en 6, en zou dit jaar groep 7 en 8 onder zijn hoede nemen.

Het Openbaar Ministerie (OM) bevestigt dat er een 28-jarige man uit Hilversum verdacht wordt van bezit van kinderporno. Een woordvoerder wil tegenover NRC echter niet zeggen of het om basisschoolleraar S. gaat, omdat uit onderzoek zou zijn gebleken dat er “geen links zijn tussen zijn werk en het feit waarvan hij verdacht wordt”.

Gedownloade afbeeldingen

De man wordt niet verdacht van de productie van kinderporno. Hij zou de beelden gedownload hebben. De verdachte werd in juli aangehouden bij een doorzoeking van zijn woning in Hilversum. De huiszoeking volgde op een melding van Europol, het Europese samenwerkingsverband van politiediensten.

Het onderzoek naar de verdachte is volgens de OM-woordvoerder “zo goed als afgerond”. De strafzaak volgt naar verwachting volgend jaar. De verdachte is onder voorwaarden vrijgelaten en mag de strafzaak in vrijheid afwachten.

Volgens RTV Utrecht is er gisteren een bijeenkomst geweest in het nabijgelegen Maartensdijk, waar ouders werden bijgepraat over de zaak. Ook de politie en burgemeester zouden daarbij zijn geweest.