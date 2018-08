Datingapp Grindr wil naar de beurs

Het Chinese bedrijf Beijing Kunlun Tech Co. kondigt een beursgang aan van zijn dochterbedrijf Grindr, een wereldwijd populaire datingapp voor homoseksuelen. Mits goed gekeurd door de beursautoriteiten zullen de aandelen beschikbaar komen op een nog onbekende buitenlandse aandelenbeurs. Dat meldt financieel persbureau Bloomberg.

De opbrengsten van de beursgang worden geïnvesteerd in de ontwikkeling en uitbreiding van de app om deze meer concurrerend te maken, blijkt uit de beursaanvraag die Kunlun heeft ingediend bij de Chinese autoriteiten.

In Chinese handen

Grindr bestaat sinds 2009 en claimt dat dagelijks 3,6 miljoen mensen gebruik maken van de mobiele app, waarop elke dag miljoenen foto’s onderling worden gedeeld. Het bedrijf opereert vanuit West Hollywood in de Amerikaanse staat Californië.

Het Chinese Kunlun, vooral bekend van mobiele games, nam in 2009 een meerderheidsbelang in het bedrijf voor 93 miljoen dollar. In januari van dit jaar kocht Kunlun ook de resterende aandelen voor 152 miljoen dollar (ongeveer 130 miljoen dollar)..

App in opspraak

De datingapp kwam in Nederland meerdere malen in opspraak, onder meer vanwege privacykwesties. Zo bleek afgelopen april dat Grindr persoonlijke informatie van gebruikers, zoals hun hiv-status en wanneer zij voor het laatst zijn getest, met derden deelt. Ook zijn er incidenten geweest met Nederlandse gebruikers die na het maken van afspraak via Grindr werden opgewacht een groep en vervolgens werden mishandeld.