‘Blokhuis wil einde aan stuntaanbiedingen met alcohol’

Staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, ChristenUnie) wil dat supermarkten en slijterijen in de toekomst niet meer mogen stunten met de prijzen van alcoholhoudende dranken. Dat schrijft RTL Nieuws donderdag op basis van een conceptversie van het zogeheten Nationaal Preventieakkoord, die de omroep in handen heeft. Blokhuis wil met de maatregel de alcoholconsumptie onder de Nederlandse bevolking terugdringen.

Het Nationaal Preventieakkoord bestaat uit een reeks afspraken tussen de politiek en onder meer zorgverzekeraars, gemeenten en het bedrijfsleven. Een woordvoerder van het ministerie wilde bevestigen noch ontkennen of de plannen van Blokhuis ook inderdaad in de conceptversie staan.

Blokhuis wil de drankaanbiedingen volgens RTL Nieuws uitbannen door een minimumprijs in te stellen voor alcohol. In het akkoord zou hij een onderzoek bepleiten om te bekijken of zo’n maatregel mogelijk is. Daarnaast is Blokhuis van plan de accijnzen op alcohol te indexeren. Dat zou betekenen dat de drankentaks meegroeit met de inflatie, zodat deze door de jaren heen relatief gezien even hoog blijft.

Generieke sigarettenpakjes

Het Nationaal Preventieakkoord moet er ook voor zorgen dat minder Nederlanders gaan roken. Dat wil Blokhuis bereiken door in 2020 generieke verpakkingen voor sigaretten in te voeren, schrijft De Telegraaf donderdag. Dat zou inhouden dat fabrikanten geen merkkleuren meer op hun pakjes mogen afdrukken. De afschrikwekkende plaatjes die nu al op de plaatjes staan, blijven.

Blokhuis zou verder van plan zijn het rookverbod in de horeca uit te breiden. Hij wil het verbod dat nu al geldt uitbreiden naar elektronische sigaretten, waterpijpen en kruidenmengsels.

Wat er daadwerkelijk gaat veranderen in de dranken- en sigarettenhandel, wordt duidelijk als de definitieve versie van het Nationaal Preventieakkoord in oktober wordt gepresenteerd. Dan zal ook blijken of de maatregelen van Blokhuis de vorm krijgen van bindende wetgeving, of van meer vrijblijvende afspraken. Welke van die twee het wordt, verschilt volgens een woordvoerder per maatregel.