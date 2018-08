Argentijnse muntcrisis escaleert

De Argentijnse monetaire crisis is donderdag verder geëscaleerd. Bij de opening van de lokale financiële markten, rond 15.30 Nederlandse tijd, kelderde de peso, de munt van het Latijns-Amerikaanse land, met 10 procent tot 0,27 Amerikaanse dollar. Dit ondanks de interventie van de Argentijnse centrale bank vlak voor de opening van de markten. De centrale bank verhoogde de rente met 15 procentpunt, tot het enorme percentage van 60, teneinde de val van de peso te stoppen.

De waarde van de Argentijnse munt is in minder dan een maand tijd met meer dan een kwart gedaald. Woensdag liet de peso ook al zware verliezen zien. De Argentijnse president Mauricio Macri verzocht toen het Internationaal Monetair Fonds (IMF) om vervroegde uitbetaling van noodsteun ter waarde van 50 miljard dollar (43 miljard dollar). Het IMF liet in een reactie weten het verzoek te zullen bestuderen.

Argentinië wilde tot voor kort helemaal geen zaken doen met het in dat land gehate IMF. Maar door het opgelopen handelstekort, dat Argentinië deels betaalt met buitenlandse schulden, ziet de regering in Buenos Aires zich toch genoodzaakt zich tot het fonds te wenden. De schulden, vaak aangegaan in dollars, drukken door de stijgende rentes en sterke dollar steeds zwaarder op de peso.

Ook in andere opkomende landen houdt de instabiliteit aan. De Turkse lira stond donderdagmiddag op 4,4 procent verlies en staat nu meer dan een kwart lager tegenover de Amerikaanse dollar dan een maand geleden. Het vertrouwen in de Turkse munt staat onder meer onder druk vanwege de spanning tussen Turkije en de Verenigde Staten.

De Braziliaanse real werd door de Argentijnse real meegetrokken en stond donderdagmiddag meer dan 1,4 procent in de min.