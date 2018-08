Afscheid nemen van Aretha Franklin

Duizenden fans en bewonderaars nemen deze week afscheid van zangeres Aretha Franklin. De op 16 augustus overleden ‘Queen of Soul’ ligt opgebaard in het Charles H. Wright Museum of African American History in Detroit, de stad waar ze opgroeide.

Dinsdag was de zangeres te zien in een rode jurk, met rode pumps. Woensdag was ze van outfit gewisseld, alsof de show gewoon is doorgegaan, en droeg ze een blauwe jurk en blauwe schoenen.

Vrijdag is de uitvaart, waarbij onder meer oud-president Bill Clinton en musicus Smokey Robinson zullen spreken. Er zijn ook optredens aangekondigd van onder anderen Stevie Wonder en Jennifer Hudson.

In het museum lag in 2005 ook Rosa Parks opgebaard, de legendarisch burgerrechtenactiviste. Aretha Franklin zong op haar begrafenis en wordt op dezelfde begraafplaats begraven als Parks.