15 jaar cel voor Amerikaanse agent die ongewapende tiener doodschoot

Een Amerikaanse agent is veroordeeld tot vijftien jaar celstraf voor het doodschieten van de ongewapende zwarte tiener Jordan Edwards. De politieman, Roy Oliver, beschoot vorig jaar een auto met tieners omdat zij zich volgens hem verdacht gedroegen. Hierbij kwam de vijftienjarige Edwards om het leven.

De zaak is opvallend omdat Amerikaanse politie-agenten niet vaak vervolgd worden voor acties tijdens werktijd. Een veroordeling voor moord is nog uitzonderlijker. Wel is de straf fors lager dan de eis van de openbaar aanklagers. Zij hoopten dat Oliver minstens zestig jaar achter de tralies zou verdwijnen.

Charmaine Edwards, de stiefmoeder van de omgekomen tiener, zei na de veroordeling dat ze de uitspraak respecteerde omdat “een schuldigverklaring zeldzaam is bij politiegeweld”. Wel had ze op een langere celstraf gehoopt. Tegen CNN zei Edwards:

“Hij [Oliver red.] kan over vijftien jaar het leven weer onder ogen komen. Dat is niet lang genoeg want Jordan zal het leven nooit meer zien.”

Black Lives Matter

De zaak tegen Oliver werd nauw gevolgd door de Afro-Amerikaanse gemeenschap. Volgens Daryl Washington, de advocaat van de familie van Edwards, is de zaak exemplarisch voor politiegeweld tegen zwarte tieners.

“Deze zaak gaat niet alleen over Jordan. Het gaat over Tamir Rice. Het gaat over Walter Scott. Het gaat over Alton Sterling. Het gaat over iedere Afro-Amerikaan die gedood is en geen gerechtigheid heeft gekregen.”

De schietpartijen waarbij de zwarte tieners omkwamen waren een van de aanleidingen voor de protestbeweging Black Lives Matter. De activisten zetten zich onder meer in voor gelijke rechten voor Afro-Amerikanen.