Vanaf 2020 geen atlas meer bij aardrijkskunde-examens

Vanaf 2020 is het voor havoleerlingen niet langer toegestaan om een atlas te gebruiken bij het centrale eindexamen. Een jaar later geldt dit ook voor vwo-leerlingen, zo maakte het College voor Toetsing en Examens eerder deze week bekend. De afschaffing volgt niet omdat het kaartenboek niet langer voldoet, maar juist omdat er sinds kort twee goedgekeurde uitgaves zijn die in het onderwijs worden gebruikt.

Naast de alom bekende Grote Bosatlas van uitgever Noordhoff is sinds eind vorig jaar ook de Alcarta van ThiemeMeulenhoff goedgekeurd. Beide atlassen voldoen aan de eisen voor goed aardrijkskunde-onderwijs, hoewel ze op detailniveau verschillen. Zo heeft de Alcarta bij vrijwel elke kaart een legenda, terwijl die bij de Bosatlas voorin staat.

De verschillen tussen de atlassen plaatsten het College voor Toetsing en Examens voor een probleem, want bij het centraal eindexamen moet er één examen zijn waarbij leerlingen die de Bosatlas gebruiken niet in het voordeel zijn ten opzichte van de Alcarta-gebruikers, en andersom. De conclusie volgde eerder deze week: er kan geen centraal examen worden gemaakt waarbij de verschillen helemaal worden weggenomen, en één van de twee boeken uitsluiten is ook niet mogelijk. Daarom is er volgens het CvTE geen andere oplossing dan de atlas helemaal af te schaffen in de examenzaal.

‘Onmisbaar’

Het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG) reageert ontstemd op het verbod van de atlas. In een schriftelijke reactie betreurt het Genootschap de beslissing, en stelt het dat de introductie van de Alcarta alleen maar pleit voor meer gebruik van atlassen in het onderwijs. Ook moeten leerlingen de atlas blijven aanschaffen volgens het Genootschap: