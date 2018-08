‘Ruime meerderheid Europeanen wil zomertijd afschaffen’

Een ruime meerderheid van de Europeanen wil graag de zomertijd afschaffen. Dat schrijven Duitse media woensdag op basis van een uitgelekt rapport van de Europese Commissie. Ruim 80 procent van de 4,6 miljoen Europeanen die de afgelopen zomer meedeed aan een online EU-enquête gaf aan voorstander te zijn van het afschaffen van de zomertijd. De uitslag van de peiling is niet bindend.

De enquête maakt deel uit van het onderzoek waar het Europees Parlement in februari om had gevraagd. Het Parlement vroeg de Europese Commissie de effecten van het afschaffen van de zomertijd te onderzoeken. Sinds 2000 is de zomertijd Europees geregeld en mogen lidstaten dus niet op eigen initiatief besluiten het hele jaar dezelfde tijd aan te houden.

Een deel van de parlementariërs pleit voor de afschaffing. Het zou namelijk een ontregelend effect hebben op een deel van de Europeanen. Zo zorgt de zomertijd voor een uur minder slaap en dat kan gevolgen hebben voor mensen die al een slaaptekort hebben.

Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik (CDA), fervent tegenstander van de zomertijd, reageert op Twitter en schrijft dat het hoog tijd is om te stoppen met het verzetten van de klok. “Als Europa serieus genomen wil worden, moet deze wens snel worden uitgevoerd!” Het is nog niet duidelijk wat de Europese Commissie met de uitslag van de peiling gaat doen. Er worden nog meer onderzoeken gedaan waarna de Commissie eventueel een voorstel kan doen. Om de zomertijd af te schaffen moeten alle lidstaten instemmen met het voorstel.

