Rijksmuseum betaalt 900.000 euro voor werk Van Spaendonck

Gerard van Spaendonck schilderde Bloemstilleven in albasten vaas in 1781.

Het Rijksmuseum heeft 900.000 euro betaald aan een Parijse kunstgalerie voor een bloemstilleven van de Tilburgse schilder Gerard van Spaendonck. Het werk, Bloemstilleven in albasten vaas (1781), dateert uit 1783. Directeur van het Rijksmuseum Taco Dibbits spreekt over een „een prachtige aankoop waarmee we de zomer voor altijd in het Rijksmuseum hebben”.

Gerard van Spaendonck (1746 - 1822) was een Nederlandse kunstschilder en wordt beschouwd als de beste bloemenschilder van zijn tijd. Hij studeerde in Antwerpen en trok in 1769 als een van de eerste Nederlandse schilders van zijn generatie naar Parijs. Daar schopte hij het vijf jaar later tot hofschilder van koning Lodewijk XVI en koningin Marie-Antoinette. Van Spaendoncks atelier was gelegen in het Maison de Buffon in de Jardin des Plantes. Hij verdiepte zich vooral in botanische studies en onderwees talrijke Franse en Nederlandse leerlingen. In 1804 verhief Napoleon hem tot de adelstand.

Bloemstilleven in albasten vaas is nu al te zien in het Rijksmuseum.