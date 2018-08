Ook voor The Magician stopt het spel

Door onze medewerker Jelmer Kos

Amsterdam. „Het was een geweldige reis, die mijn stoutste dromen heeft overtroffen.” Was getekend, Emanuel ‘Manu’ Ginóbili. Na 23 jaar profbasketbal kondigde de Argentijnse guard deze week via Twitter zijn afscheid aan. Inmiddels 41 jaar oud vindt hij het mooi geweest.

Zestien jaar speelde Ginóbili bij San Antonio Spurs. Slechts zes andere basketballers kwamen hun hele carrière zolang voor één club uit in de NBA, de Noord-Amerikaanse competitie. Vier NBA-titels won de Argentijn met de Spurs, waarvan de laatste in 2014. Aan het slot van het seizoen 2016-2017 leek al een einde te zijn gekomen aan de lange, opzienbarende carrière van Ginóbili. In het uitverkocht AT&T Center in San Antonio stapte hij in het play-offduel met Golden State Warriors – wat later bleek de laatste wedstrijd van het seizoen – van de bank. Onder luid gejuich begon hij, de publiekslieveling, aan zijn warming-up.

„Ze namen vast afscheid van me”, zei de destijds 40-jarige Ginóbili na afloop. Maar dat was niet zijn plan. Hij tekende een nieuw contract voor 2,5 miljoen dollar en plakte er nog een jaar aan vast. Het spelletje, dat was gewoon nog te leuk.

Bijzondere trilogie

Als een van de twee spelers in de basketbalhistorie veroverde Ginóbili titels in de NBA, de Euroleague (het belangrijkste Europese clubtoernooi) en op de Olympische Spelen; de Amerikaan Bill Bradley won als speler van het Amerikaanse team, New York Knicks en Olympia Milaan in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw dezelfde trilogie.

Ginóbili speelde in de Argentijnse competitie en kwam uit voor twee Italiaanse clubs voordat hij in 2002 zijn eerste contract bij de Spurs tekende. In San Antonio werd hij van bankzitter een superster, een van de ‘Big Three’. Met Tim Duncan en Tony Parker vormde hij het hart van het team dat in 2003, 2005, 2007 en 2014 de NBA regeerde.

Ginóbili bereikte in de 1.057 wedstrijden die hij in het zilver-zwarte tenue van de Spurs uitkwam, het hoogste winstpercentage (72,1 procent) van alle basketballers met minimaal duizend NBA-wedstrijden. Bij de Spurs is hij alltime leader in twee belangrijke onderdelen: assists (4.001) en steals (1.392). Befaamd door zijn agressieve speelstijl, aangewakkerd door Zuid-Amerikaans temperament.

„Een en al passie”, zegt Francisco Elson (42). De enige Nederlander met een NBA-kampioensring, speelde in de periode 2006-2008 samen met Ginóbili. „Manu gaf altijd alles, totale inzet. Iets waar veel profbasketballers wat van kunnen leren.” Op de trainingen was dat niet anders. Elson vroeg Ginóbili op een dag waar de Argentijn die tomeloze inzet toch vandaan haalde. ‘I love this game’, was het alleszeggende antwoord.

Die liefde voor het basketbal bracht hem veel. Met 1,98 meter was Ginóbili niet de langste speler. Hij was ook niet de meest atletische, maar speelde slim, doordacht, en was vaak een stapje sneller dan zijn tegenstander. Met zijn linkerarm als dodelijk wapen toverde ‘The Magician’ de ballen langs de verdedigers richting de basket.

Veel bekeken op YouTube is zijn beslissende, verdedigende actie tegen Houston Rockets in mei 2017. Halve finale play-offs, nog 3 seconden op de klok. Rocket-sterspeler James Harden legt aan voor wat een gelijkmakende driepunter moet worden in de vijfde wedstrijd in een best-of-seven-serie. Ginóbili lijkt uitgespeeld, maar klimt met zijn linkerarm naar de handen van Harden. Een steal in zijn mooiste vorm. Bal uit de handen van Harden, de hoop op een driepunter verdwenen en de overwinning voor de Spurs.

Basketbalfamilie

Ginóbili werd geboren in de Argentijnse havenstad Bahía Blanca, in een basketbalfamilie met Italiaanse wortels. Vader Jorge was coach van Estudiantes, het topteam in zijn geboortestad en ook Manu’s broers Leandro en Sebastián werden professioneel basketballer.

In Argentinië is Ginóbili een volksheld. Hij wordt er vereerd zoals alleen Zuid-Amerikanen dat kunnen. Met het olympisch goud van Athene (2004) als beginpunt van de adoratie. In de Griekse hoofdstad werd op weg naar de finale tegen Italië het Amerikaanse ‘Dream Team’, met louter NBA-spelers, verslagen. Niet in de laatste plaats door Ginóbili, die 29 punten maakte in die halve finale. Het leverde hem de bijnaam ‘Manudona’ op en zette Ginóbili op bijna gelijke voet met Diego Maradona.

„Maar hij is geen speler die zegt: ‘Kijk eens wat ik allemaal heb gewonnen’”, zegt Elson, die in zijn twee jaar bij de Spurs veel leerde van de Argentijn.

Bescheiden waren ook Ginóbili’s afscheidswoorden op Twitter. Hij was vooral heel dankbaar dat hij zolang professioneel basketballer mocht zijn.