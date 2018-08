OM eist celstraf voor bestuurder goede doelen voor verduistering

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag gevangenisstraffen van vijf en twee jaar geëist tegen twee bestuurders van stichtingen met goededoelenstatus. De twee worden verdacht van valsheid in geschrifte en verduistering van 8,6 miljoen euro. Ook eist het OM dat ze het onrechtmatig verkregen geld terugbetalen.

De 59-jarige bestuurder en 68-jarige penningmeester en secretaris worden verdacht van het uitschrijven van valse facturen gedurende vijf jaar, waarmee ze in totaal 8,6 miljoen euro hebben verduisterd. Volgens het OM lieten ze voor “een extreem hoog bedrag” aan vergoedingen betalen terwijl de bestuursfuncties onbezoldigd en hooguit met een onkostenvergoeding zouden moeten plaatsvinden. Ook zouden ze de omschrijvingen op de facturen opzettelijk vaag hebben gehouden zodat die moeilijk controleerbaar waren.

Goede doelen

Volgens de officier van justitie gaat het over “geld dat normaal gesproken grotendeels ten goede was gekomen aan goede doelen.” Ook zou de hoofdverdachte op valse gronden een ANBI-status hebben aangevraagd voor de stichtingen. Met een ANBI-status hoeft een stichting minder belasting te betalen over ontvangen giften.

Het OM rekent het de verdachten aan dat “door dit soort affaires het publieke vertrouwen in goededoelenstichtingen ernstig wordt aangetast”. Hij zei: “De besturen en stichtingen waar alles wel volgens de regels gaat, lijden onder de negatieve aandacht die uitgaat van dit soort malafide bestuurders.” Het OM eist ook dat de bestuurders een verbod van drie jaar krijgen op het vervullen van een bestuursfunctie.

De twee mannen zaten sinds 2007 in het bestuur van de stichtingen Continuendo Musarte Foundation (Musarte), Dijkverzwaring, Liberty en Dioraphte. De zaak kwam aan het licht nadat het FIOD een onderzoek was gestart op basis van informatie bij de Belastingdienst.