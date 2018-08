OM-affaire: hoofdofficier Rotterdam keert niet terug

De Rotterdamse hoofdofficier van justitie Marc van Nimwegen keert niet terug in zijn functie. De top van het Openbaar Ministerie wacht de uitkomsten van een onderzoek naar integriteitsschendingen door de baas van het Rotterdamse parket niet af en zoekt al een opvolger. Dit bevestigen bronnen binnen het OM.

De magistraat werd drie maanden geleden met ‘buitengewoon verlof’ gestuurd na artikelen in NRC over integriteitsschendingen binnen het OM. Het OM stelde een onderzoekscommissie in onder leiding van de voormalige procureur-generaal bij de Hoge Raad Jan Watse Fokkens. De commissie onderzoekt berichten over een jarenlang verzwegen relatie tussen oud-procureur-generaal Van Nimwegen en de door hem in 2011 tot hoofdofficier van justitie van het functioneel parket benoemde Marianne Bloos. Fokkens bekijkt onder meer of het klopt dat Van Nimwegen in 2014 op last van de bewindslieden op Justitie Ivo Opstelten en Fred Teeven plots werd overgeplaatst van het college naar Rotterdam omdat hij een intieme relatie onderhield met de aan hem ondergeschikte Bloos. De vorige en huidige OM-leiding ontkent dit. Het onderzoek richt zich ook op misbruik van dienstreizen en zonder aanbesteding inhuren door het OM van het softwarebedrijf Hireserve dat eigendom is van de zwager en zus van Van Nimwegen.

Het college van procureurs-generaal vindt dat Van Nimwegen niet kan terugkeren als parketbaas in Rotterdam. Het managementteam en de ondernemingsraad is gevraagd een profielschets te maken voor zijn opvolger. Fokkens heeft laten weten „meer tijd dan verwacht” nodig te hebben voor het integriteitsonderzoek wegens de vele klokkenluiders die zich hebben gemeld. Het eindrapport komt niet eerder dan eind oktober. De commissie vraagt nieuwe klokkenluiders zich voor 1 september te melden.

Schaduw-pg

Binnen het OM wordt in het algemeen verheugd gereageerd op het vertrek van Van Nimwegen die door velen als de feitelijke machthebber van het Openbaar Ministerie werd gezien. Hij werd de schaduw-pg genoemd. Het is ook zeer de vraag of zijn partner, de eveneens met buitengewoon verlof gestuurde hoofdofficier van justitie, Marianne Bloos nog terugkeert in haar functie. De voorzitter van het college van pg’s, Gerrit van der Burg, heeft afgelopen weken op twintig parketten ‘zeepkist-bijeenkomsten’ gehouden waar medewerkers hun zorgen konden uiten. „Het waren kritische gesprekken over onder meer de machtsverhoudingen binnen het OM, het zich niet vrij voelen een gesprek aan te gaan en onvoldoende transparantie in de benoemingen”, aldus Van der Burg in een vorige week door hem op het intranet van het OM geplaatst bericht.

Bij het parket in Rotterdam bestaat ongenoegen dat Van Nimwegen in 2014 tot hoofdofficier van justitie werd benoemd zonder inspraak van de ondernemingsraad. Uit vertrouwelijke justitiële informatie waar NRC over beschikt blijkt dat Van Nimwegen al sinds februari 2009 niet meer gescreend is voor het werken in vertrouwensfuncties. Volgens het OM worden de topmagistraten door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) normaliter om de vijf jaar aan een veiligheidsonderzoek A onderworpen en ook als ze een nieuwe functie krijgen. Waarom dit bij Van Nimwegen negen jaar niet gebeurde, wil de woordvoerster van het college van pg’s niet zeggen.

Binnen het OM wordt veel geklaagd over benoemingen op topfuncties.

De klacht: een select gezelschap verdeelt onder elkaar de mooie baantjes. Solliciteren heeft geen zin. In een interne mail belooft de leiding nu verandering. „Het College wil meer transparantie rondom de selectie en benoeming van functies in de top”, schrijft Van der Burg. De nieuwe procedure gaat, na overleg met de medezeggenschapsraad, na de zomer van start. Een woordvoerder van het college laat weten pas vragen te beantwoorden als de commissie-Fokkens heeft gerapporteerd. Van Nimwegen reageert niet op vragen.