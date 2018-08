Negen jaar cel voor corrupte FIFA-bestuurder

Juan Angel Napout, een voormalig FIFA-official, heeft woensdag in New York negen jaar cel opgelegd gekregen vanwege zijn rol in een grote corruptiezaak. Dat meldt persbureau AP. Hij is veroordeeld voor het aannemen van miljoenen aan steekpenningen rond de toewijzing van uitzend- en marketingrechten rond grote voetbaltoernooien. Ook moet de 60-jarige oud-bestuurder uit Paraguay voor meer dan 4,3 miljoen dollar (3,6 miljoen euro) aan boetes betalen.

Het Openbaar Ministerie had twintig jaar cel geëist en rekende hem aan dat hij betrokken was bij corruptie in de sport die hij moest beschermen. Ook “moedigde hij anderen aan” om steekpenningen aan te nemen. Volgens zijn advocaat werd zijn rol in de corruptiezaak schromelijk overdreven.

Corruptie

Napout was voorzitter van de Zuid-Amerikaanse voetbalbond CONMEBOL en vicevoorzitter van het dagelijks bestuur van de FIFA. Hij werd in december 2015 aangehouden in Zwitserland op verzoek van de Amerikaanse justitie. De Verenigde Staten leiden een groot onderzoek naar corruptie binnen de FIFA met een totale omvang van zo’n 200 miljoen dollar.

De FIFA maakte in 2015 een begin met hervormingen die corruptie moeten tegen gaan. Zo mag de voorzitter nog maximaal twaalf jaar aanblijven en moet er een scheiding komen tussen “politieke” en uitvoerende taken. Ook moet het bestuur transparanter en diverser worden.