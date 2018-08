‘Nederland weigert een op vijf Syrische herplaatsers’

Nederland weigert een op de vijf Syriërs die via Turkije in Nederland herplaatst worden. Deze Syriërs, geselecteerd door de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR, vallen af wegens extremistische sympathieën of conservatieve denkbeelden die hun kansen op integratie volgens de Nederlandse overheid verkleinen.

Dat stelt hoofdcommissaris Paul van Musscher, portefeuillehouder vreemdelingenzaken en migratiecriminaliteit, woensdagochtend in een interview met de Volkskrant. De UNHCR bevestigt dit aan de krant.

Syriërs die in aanmerking komen voor herplaatsing worden van tevoren onderzocht door Nederlandse autoriteiten. De politie en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) controleren of ze betrokken zijn geweest bij oorlogsmisdaden of een bedreiging kunnen vormen voor de nationale veiligheid.

Ook voert het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) volgens de Volkskrant gesprekken met de vluchtelingen over het leven in Nederland. Daarover zegt Van Musscher:

“Als jij zegt: mijn kinderen gaan koste wat kost niet in gemengde klassen of er wordt niet samen gezwommen, dan gaat er een streep door je dossier en kom je Nederland niet in.”

Daarnaast, zegt het ministerie van Justitie en Veiligheid tegen de krant, trekken sommige Syriërs zichzelf terug uit de procedure als ze uitleg hebben gekregen over de diversiteit in Nederland en de gelijkheid tussen man en vrouw.

Bij vluchtelingenopvang mag je officieel niet mensen selecteren. In de praktijk gebeurt dat vaak toch.

Turkije-deal

De Syrische vluchtelingen worden voor herplaatsing geselecteerd door de UNHCR, als onderdeel van Turkije-deal. Met de afspraken tussen de Europese Unie en Turkije, gesloten in maart 2016, probeerde de EU de illegale migratie via Griekenland en Turkije te verminderen. De EU zou voor iedere vluchteling die Turkije opneemt ook een vluchteling opnemen, tot een maximum van 72.000.

Dit jaar nam Nederland 288 Syriërs uit Turkije op, schrijft de Volkskrant. Een jaar eerder waren dat er circa 2.100. In totaal namen EU-landen dit jaar nog geen 15.000 Syrische vluchtelingen over, blijkt uit cijfers van de UNHCR. Sinds 2017 halveerde het aantal herplaatsingen van Syrische vluchtelingen in landen die de Turkije-deal tekenden. Tegelijkertijd steeg het aantal Syrische vluchtelingen in het land van 4,9 miljoen tot 5,6 miljoen, schrijft de vluchtelingenorganisatie. In totaal namen de EU-landen sinds 2014 141.000 Syrische vluchtelingen op.