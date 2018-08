Meer autoschade ondanks slimme veiligheidsvoorzieningen

Slimme auto’s met nieuwe veiligheidsvoorzieningen rijden vaker en duurdere schade, dat blijkt woensdag uit de Branchemonitor Schadesector 2018-2030.

Bestuurders van auto’s met vier veiligheidsvoorzieningen – onderzocht werden remassistentie, rijstrookassistentie en parkeersensoren voor en achter – hebben jaarlijks een kans van 23 procent op schade. Bestuurders van auto’s zonder veiligheidsvoorzieningen hebben 14 procent kans op brokken, aldus het onderzoek. Ook het aantal afgelegde kilometers en het bouwjaar zijn van invloed.

Volgens de onderzoekers van Automotive Insiders en Oude-Esink Business-Advies wordt in de autobranche gesteld dat het repareren van autoschade dankzij technologische ontwikkelingen verleden tijd is. Het onderzoek laat volgens Ric van Vugt van Automative Insiders zien dat dit beeld niet klopt.

‘Nieuwe systemen’

Het onderzoek koppelde informatie van schadeclaims van verzekeraars aan autotypes. Door van betrokken auto’s te bepalen welke veiligheidssystemen aan boord zijn, konden de onderzoekers hun conclusies trekken.

“De systemen zijn betrekkelijk nieuw en nog niet uit ontwikkeld”, legt Van Vugt de bevindingen uit. “En bestuurders moeten nog vertrouwder met de systemen raken en de voorlichting kan beter. Dealers of leasemaatschappijen vertellen vaak niets over de ingebouwde beveiligingen.” Hij verwacht wel dat de auto’s op termijn veiliger worden, als de techniek beter wordt en de voorlichting verbetert. Zo ging het volgens hem ook met winterbanden.

Van Vugt spreekt uit ervaring: “Als ik mijn auto in de carport zet, gaan de parkeersensoren vanwege de ruime veiligheidsmarges per definitie af. En dan knal je er op een dag tegenaan.”

Door de toegenomen hoeveelheid ongelukken stijgt ook het totale schadebedrag dat verzekeraars uitkeren. Volgens het onderzoek gaat het tot 2025 om 125 miljoen euro meer per jaar, op een totaal van 1,4 miljard euro.

De gestegen schade-uitkering komt op het conto van de hogere kosten voor reparaties van deze auto’s. Vervanging of reparatie is duurder geworden doordat er technologie in de onderdelen zit. “Zo kost een slimme koplamp voor sommige merken 2.000 euro terwijl dat voorheen nog geen 400 was.”