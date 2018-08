Gedetineerde migranten in Libië aan lot overgelaten

Cipiers hebben in Libische staatsgevangenissen honderden gedetineerde migranten achtergelaten zonder voedsel of water. Dat zeggen hulpmedewerkers woensdag, meldt persbureau Reuters. De bewakers sloegen op de vlucht voor gevechten tussen rivaliserende strijdgroepen in Tripoli, die afgelopen dagen verhevigden.

Het gaat volgens de hulpverleners om ruim vierhonderd mensen. Zij zitten vast in Ain Zara, een detentiecentrum dat onder het gezag staat van de internationaal erkende Libische overheid. Naast deze overheid zijn er andere strijdgroepen die het gezag over Libië of delen daarvan claimen. Het land is sinds de afzetting van Moammar Gadhafi in 2011 een chaotisch strijdveld van diverse gewapende groepen.

Migranten

In Ain Zara worden vooral migranten vastgehouden die zijn onderschept door de kustwacht bij het wagen van de oversteek naar Europa of het treffen van voorbereidingen daarvoor. Het gaat naar schatting om rond de tweehonderd mannen, tweehonderd vrouwen en twintig kinderen van jonger dan vijf jaar.

In andere gevangenissen in de Libische hoofdstad zijn gedetineerden overgeplaatst naar veiliger gebieden. Sommigen zijn ontsnapt. De Libische overheid heeft nog niet op de zaak gereageerd.

Libië is de voornaamste vertrekhaven voor Afrikaanse migranten die naar Europa willen komen. De aantallen die erin slagen de overkant te bereiken zijn gedaald sinds Italië de Libische kustwacht meer boten heeft gegeven en deals heeft gesloten met lokale mensensmokkelaars. De kustwacht ontving ook EU-steun.