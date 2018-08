Filmoverzicht: ‘BlacKkKlansman’ is ernstige satire, intrigerend ‘3 Faces’ over kunstenaars in Iran

●●●●● BlacKkKlansman: Biografische komedie Spike Lee maakte met ‘BlacKkKlansman’ een film vol humor en overdrijvingen. Maar aan het einde worden de bedoelingen van Lee duidelijk en blijf je als kijker verslagen achter. Lees de recensie: Spike Lee’s film over de Ku Klux Klan deelt een mokerslag uit Regie: Spike Lee. Met: John David Washington, Adam Driver, Laura Harrier, Topher Grace. In: 84 bioscopen

●●●●● 3 Days in Quiberon: Biopic In ‘3 Days in Quiberon’ wordt Sissi gebruikt om het leven van Romy Schneider te schetsen. Maar de film is meer dan dat. Lees de recensie: Romy Schneider kon niet aan Sissi ontsnappen Regie: Emily Atef. Met: Marie Bäumer, Birgit Minichmayr, Charly Hübner, Robert Gwisdek. In: 20 bioscopen

●●●●● My Big Gay Italian Wedding: Komedie ‘My Big Gay Italian Wedding’ gaat over een uitgekauwd onderwerp: Paolo en Antonio willen trouwen maar de ouders van Paolo weten nog niet dat hun zoon op mannen valt. Lees de recensie: ‘My Big Gay Italian Wedding’ is flauw en middelmatig Regie: Alessandro Genovesi. Met: Diego Abatantuono, Salvatore Esposito, Cristiano Caccamo. In: 5 bioscopen

●●●●● 3 Faces: Drama In het Iraanse ‘3 Faces’ spelen de hoofdrolspelers zichzelf. De intrigerende film gaat over de rol van kunstenaars in het land. Lees de recensie: In Iran moeten ze niets hebben van ‘eigenzinnige actrices’ Regie: Jafar Panahi. Met: Jafar Panahi, Behnaz Jafari, Marziyeh Rezaei. In: 25 bioscopen

●●●●● A casa tutti bene: Tragikomedie Cupido’s rondzwevende pijlen schoppen familiestructuren in de war in ‘A casa tutti bene’. Niet te erg, het blijft Italiaans feelgooddrama. Lees de recensie: ‘A casa tutti bene’ is bij vlagen als een pastareclame Regie: Gabriele Muccino. Met: Stefano Accorsi, Carolina Crescentini, Elena Cucci. In: 21 bioscopen