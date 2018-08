Ethiopische dam is nu inzet van machtsstrijd

Op zijn eerste internationale persconferentie, afgelopen zaterdag, deed premier Abiy Ahmed van Ethiopië een sensationele onthulling over de in 2011 begonnen aanleg van de Renaissance Dam in de Blauwe Nijl. „Het project zou binnen vijf jaar klaar geweest moeten zijn, maar zeven of acht jaar later werkt er nog geen enkele turbine”, snierde de premier.

De dam zou aanvankelijk rond de 3,6 miljard euro kosten. De Ethiopische overheid bekostigt 90 procent, de rest komt van obligaties en geldinzamelingen in het land. De bouw is nu pas voor 60 procent klaar en de voltooiing van het megaproject gaat mogelijk nog tien jaar duren.

Abiy Ahmed gaf het door het leger gerunde Metec (Metals and Engineering Corporation) de schuld en annuleerde het contract met het staatsbedrijf. „Ethiopië heeft problemen om projecten af te maken, niet alleen bij de dam maar ook in de suikersector en bij de aanleg van wegen en flats met appartementen treden vertragingen op.”

Trots van Ethiopië wekt wrevel in regio



De Renaissance Dam is de nationale trots van Ethiopië. De dam wordt 145 meter hoog en er kan 74 miljard kubieke meter water in het reservoir (dat is wat er in anderhalf jaar door de Blauwe Nijl stroomt). De dam zal 6.450 megawatt aan stroom genereren. Samen met twee andere kleine dammen in het zuiden en het midden van het land hoopt Ethiopië in 2035 40.000 megawatt te gaan exporteren, waarmee het Afrika’s grootste stroomexporteur zal zijn.

De ‘Rivier van God’, zoals de farao’s de Nijl noemden, veroorzaakt verdeeldheid in de regio. Ethiopië, waar 85 procent van het Nijlwater vandaan komt, is Afrika’s watertoren. Maar het leeuwendeel gaat naar de uitgedroogde landen Soedan en Egypte. Egypte ontvangt 60 miljard kubieke meter aan Nijlwater per jaar en is daarmee voor 97 procent afhankelijk van het Nijlwater. Cairo vreest dat er door de dam beduidend minder water voor Egypte overblijft.