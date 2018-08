Een new town, dat boeit toeristen

Het massa-toerisme dat met rolkoffers de binnensteden in de Randstad ontwricht, heeft Almere nog niet bereikt. Vraag willekeurige toeristen op het Damrak of ze een dagtrip naar „Almere” overwegen en de blikken blijven leeg. In de kale stationshal van Almere Centrum (aanrader nummer 14 in de stad op reissite Tripadvisor) zijn de enige toeristen drie mannen uit New York, maar zij zijn op familiebezoek. Over de markt drentelen wat oudere echtparen met rugzakken.

Maar toch, de trend die het CBS dinsdag beschreef slaat ook Almere niet over: meer toeristen, die meer geld uitgeven.

De toeristische bestedingen in de Nederlandse economie stegen vorig jaar met bijna 7 procent naar ruim 82 miljard euro, meldde het statistiekbureau. Driekwart van die groei komt van buitenlandse toeristen. En ook Flevoland, diep onderaan in de lijst van populaire provincies, profiteert mee. Het aantal buitenlandse bezoekers van Flevoland sprong van 182.000 in 2016 naar 223.000 in 2017.

Architectuurwandeling

Dat merken de drie vrouwen achter de balie bij de plaatselijke VVV ook. Enthousiast bladeren ze door het schriftje waarin de bezoekers van de dag met balpen worden genoteerd. Een gezin uit Israël dat fietsen kwam huren, mensen uit Roemenië en Italië die het foldertje met de architectuurwandeling kwamen halen of een lokaal product in het winkeltje kochten. Vorige week kwamen ze uit Luxemburg en Polen, daarvoor uit Dubai, India, Rusland, Indonesië. „Ze komen uit de hele wereld. Almere is behoorlijk in opkomst.”

Dat komt vooral door de promotie vanuit het overvolle Amsterdam, denken ze bij de VVV. Dat moet een deel van de aanloop kwijt zien te raken. Almere, op Airbnb aangeprezen als de suburbs of Amsterdam, is maar twintig minuten met de trein vanaf de hoofdstad. Onder de slogan ‘IAmsterdam’ wordt Flevoland gepresenteerd als new land en world’s largestpolder. De stad Almere ligt, met wat goede wil, middenin de ‘greater Amsterdam Metropolitan Area’, een gebied dat zich uitstrekt van het Muiderslot (Amsterdam Castle) tot aan de kust (Amsterdam Beach), inclusief Flevoland en de bollenstreek (Amsterdam Flower Strip).

82,1 De totale waarde van de toeristische bestedingen in de Nederlandse economie is vorig jaar met 6,9 procent gestegen naar 82,1 miljard euro, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het bureau deed onderzoek in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Driekwart van de groei is te danken aan de bestedingen van buitenlandse toeristen. Die stegen vorig jaar met 12,6 procent naar 29,9 miljard euro. 44 Het aantal overnachtingen van buitenlandse toeristen in Nederland is toegenomen naar 44 miljoen. Dat is een stijging van 11,5 procent ten opzichte van 2016. Amsterdam is goed voor een derde van al die overnachtingen. In de hoofdstad groeide het aantal met 13 procent. „Buitenlanders weten Nederland steeds beter te vinden”, zegt een woordvoerder van het CBS. „Naast Amsterdam doen ook kleinere plaatsen, zoals Volendam en Giethoorn het goed. En watersportgebieden. Belgen en Duitsers gaan vooral naar de kust en het strand, terwijl toeristen van verder veel op Amsterdam af komen.” 30 Nederlandse toeristen gaven ruim 30 miljard euro uit in eigen land: een toename van 3,6 procent, vooral zichtbaar in de horeca. Ook hebben Nederlanders die op vakantie gingen naar het buitenland meer uitgegeven via Nederlandse bedrijven.

Landschapskunst

Stadsgids Marie-Josée Röselaers profiteert ook van het voorzichtig aantrekkende toerisme in Almere. Ze organiseert architectuurwandelingen en lezingen, en bustours naar landschapskunst. Dat is allemaal volop beschikbaar in en rond Almere. „Het loopt als een trein. Volgende week krijg ik nog een hele groep uit Jordanië.” Laatst is de Duitse omroep WDR opnames komen maken voor het reisprogramma Wunderschön! „Almere is bijzonder populair onder Duitsers. Die houden van water.”

Röselaers ziet een groeiende belangstelling voor de architectuur in haar stad. Toeristen willen naar het stadscentrum van architect Rem Koolhaas, naar de experimentele wijken De Realiteit en Fantasie, naar het ‘historische’ Haven, naar Oosterwold, waar mensen een kavel met niks erop kunnen kopen.

Almere is een new town, zegt Röselaers, een stad die volledig is gepland, en op een plek staat waar vijftig jaar geleden alleen nog maar water was. „Dat boeit toeristen.” Ze krijgt verzoeken vanuit de hele wereld voor een wandeling of een rondrit. Ook tour operators bellen haar steeds vaker om een deel van het programma te verzorgen, zegt ze. „In een bus of te voet, want buitenlanders fietsen niet zo. Almere heeft gewoon heel veel te bieden.”

Toeristische klassiekers

Bij de VVV is het nog rustig, maar vlakbij sjokken er toeristen langs. Het zijn Pnina en Orin Lavan uit Haifa die met vier kinderen door het winkelcentrum lopen. De familie verblijft in een huisje in Center Parcs De Eemhof, in een uithoekje van Flevoland. Elke dag ondernemen ze een ander uitje. Het programma zit vol toeristische klassiekers: de Zaanse Schans, Utrecht, Giethoorn, Bataviastad. Morgen gaan ze naar Amsterdam. Maar vandaag staat dus Almere op het programma.

Pnina is opgetogen. Dat het wat vaker regent in Nederland, zoals vandaag, geeft helemaal niks. Ze gebaart om zich heen: „Nederland is gewéldig. Het is overal zo ruim. Al die open plekken, dat groen, het water, de koeien. En er is heel veel te doen voor de kinderen, ze kunnen overal spelen.”

Maar waarom uitgerekend naar Almére? Wat zoeken ze er? Orin trekt een gelaten gezicht, Pnina grijnst naar haar tienerdochter. „Voor de Primark! Die hebben we niet in Israël. En wel in Almere. Israëliërs willen altijd naar de Primark.”