Buiten de schijnwerpers plundert Trump publiek bezit

Edward Luce is columnist van de Financial Times, waarin dit artikel eerder verscheen.

Kinderen houden het meest van het circusnummer dat eigenlijk bedoeld is om ze af te leiden. Als de clown opkomt, hebben ze nergens anders oog meer voor. Ze hebben amper in de gaten wat er op de achtergrond wordt veranderd. Olifanten kunnen plaatsmaken voor trapezewerkers. Leeuwen worden vervangen door vuurvreters. Maar de kinderen zien alleen de clown in de schijnwerpers.

Wat Donald Trump ten beste geeft is zo’n circusnummer. Vanaf zijn aantreden als president heeft hij de Amerikaanse regelgeving overhoop gehaald. Zijn voormalige strateeg Steve Bannon omschreef dit als de „deconstructie van de bestuurlijke staat”. De meesten van ons vermaken zich te goed om op te letten. En de media mogen dan nog zo’n hekel aan Trump hebben, hij is wel het geschenk dat maar blijft geven. Hun omzet schiet omhoog. De advertentiedollars stromen binnen. Het regent lolly’s!

Af en toe zien we in de schemering een wazige figuur. Een van hen is Betsy DeVos, Trumps minister van Onderwijs en de gesel van het openbaar onderwijs. Een ander is Mick Mulvaney, begrotingsdirecteur en waarnemend hoofd van het bureau voor financiële consumentenbescherming (CFPB). Heel even werden we vermaakt door Scott Pruitt, het gewezen hoofd van het milieuagentschap EPA, die in ongenade viel – hoofdzakelijk omdat hij in zijn kantoor voor 43.000 dollar een geluiddichte telefooncel installeerde die hij maar één keer gebruikte.

Regels op de brandstapel

Dan is er nog Ryan Zinke, minister van Binnenlandse Zaken, en Ajit Pai, voorzitter van de federale communicatiecommissie die de standaarden voor telecom handhaaft.

Wat deze figuren allemaal met elkaar gemeen hebben is dat ze federale regelgeving op de brandstapel gooien. Ongetwijfeld verdienen sommige regels dat inderdaad. Maar vermoedelijk toch niet de regel dat commerciële colleges zoals Trump University moeten aantonen dat hun studenten later banen hebben gevonden die de torenhoge schuld die ze zijn aangegaan rechtvaardigen. Volgens de oude regel raken colleges die in gebreke blijven hun jaarlijkse subsidies kwijt.

De fraudeonderzoeken van het ministerie van Onderwijs staan onder leiding van een oud-decaan van zo’n commercieel college dat 100 miljoen dollar heeft betaald om een aanklacht wegens oneerlijke marketing te schikken. Maar mevrouw DeVos, die miljoenen heeft geërfd en bij miljarden is ingetrouwd, heeft de kraan met belastinggeld voor zulke colleges weer opengezet.

Huursoldaten

Een familietrekje. Haar broer Erik Prince heeft zijn fortuin gemaakt als oprichter van Blackwater, het bedrijf dat werd gesloten nadat zijn huursoldaten in Irak burgers hadden vermoord. Nu lobbyt hij bij het Witte Huis om de Amerikaanse operaties in Afghanistan uit te besteden aan een privéleger van 5.000 man onder leiding van een onderkoning uit het bedrijfsleven. Trump schijnt open te staan voor dit idee.

Dan is er nog de streep die het milieu-agentschap EPA heeft gehaald door het schone-energieplan van Barack Obama, dat elektriciteitsbedrijven aanzet om in plaats van steenkool schone energie zoals wind, zon en gas te gebruiken. Obama’s plan moest ervoor helpen zorgen dat Amerika zijn CO 2 -uitstoot reduceerde, zoals het had toegezegd in het klimaatakkoord van Parijs (2015). Maar daar is Trump uitgestapt. Zijn EPA verbrandt ook nog andere regels, zoals de aansprakelijkheid van chemiebedrijven voor de arsenicum die ze in de bodem achterlaten.

Een paar straten verwijderd van de EPA, in een ander gebouw dat wordt bevolkt door niet grappige types, zet Zinkes ministerie van Binnenlandse Zaken het mes in de beschermde natuurgebieden van Amerika. Grote happen van de nationale monumenten worden opengesteld voor gas- en olieboringen.

Lees ook: Een jaar Trump: chaotisch, narcistisch en effectief

Jachttrofeeën

Zinke heeft ook het verbod opgeheven op de invoer van jachttrofeeën – de giraf, leeuw en ander groot wild dat jagers in Afrika moesten achterlaten. Dit is dezelfde man die afgelopen week ‘groepjes milieuterroristen’ de schuld gaf van de ergste branden uit de geschiedenis van Californië.

Een regel die ook het handhaven waard is beschermt consumenten tegen kredietverleners rond betaaldag – instellingen die woekerrentes vragen aan mensen die het niet breed hebben. Mulvaney, van de vereniging van die kredietverstrekkers, wil daar vanaf. De vereniging hield dit jaar de jaarvergadering in een van Trumps golfclubs in Florida. Mulvaney, die tekeer gaat ‘als een mug in een nudistenkolonie’, schrapt zo het beste dat verrezen is uit de as van de financiële crisis van 2008. Zijn CFPB is juist bedoeld om kwetsbare Amerikanen te beschermen tegen het soort geknoei dat tot de crisis met de rommelhypotheken heeft geleid.

Hoeveel cheeseburgers

Zo zou ik kunnen doorgaan. Maar wie wil er nog horen over de afgeschafte regel van de ‘netneutraliteit’, of over de schendingen van de bepaling inzake de presidentiële emolumenten, als we het ook kunnen hebben over het aantal cheeseburgers dat Trump dagelijks eet? Waarom zouden we stilstaan bij de belastingvoordelen voor projectontwikkelaars als we ook de onderbewuste boodschappen van Melania Trump kunnen analyseren?

Eens trekt het circus weer verder. Wat blijft er dan achter? Trump is gekozen op de belofte om weer aan de vergeten Amerikaan te denken. Hij beloofde ook om ‘het Washingtonse moeras droog te leggen’. Dat waren serieuze beloften waardoor menigeen is overgehaald die anders misschien op de persoon van Trump was afgeknapt.

In de praktijk heeft hij het land aan de hoogste bieders uitgeleverd. Het algehele beeld is de plundering van publiek bezit.

Studenten zullen moeilijker hun schulden kunnen aflossen. Financiële instellingen zullen gemakkelijker boeteclausules in contracten kunnen smokkelen. De volksgezondheid zal geschaad worden door giftige stoffen en vuile lucht. Hij zal Washington corrupter en de vergeten Amerikaan ontgoochelder achterlaten dan hij ze heeft aangetroffen. Terwijl Trump ons allemaal vermaakt, verandert zijn club het moeras in een oersoep.