Botter en Herreburgh nieuwe artistiek directeuren Nina Ricci

Vrouwenmodemerk Nina Ricci heeft de Nederlandse ontwerpers Lisi Herrebrugh en Rushemy Botter benoemd tot creatief directeur, zo maakte het modehuis vandaag bekend.

Herrebrugh en Botter, een stel dat samen het mannenmodelabel Botter runt, zijn direct begonnen en zijn inmiddels van Antwerpen naar Parijs verhuisd. Hun eerste collectie zal de pre-fallcollectie voor 2019 zijn.

Botter (32), die opgroeide op Curaçao, studeerde vorig jaar af aan de Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen en kreeg de Dries Van Noten-prijs en de BVBA32 Ann Demeulemeester-prijs voor zijn collectie. Herrebrugh (28) , die in haar jeugd heen en weer reisde tussen de Dominicaanse Republiek en Nederland, studeerde in 2014 af aan AMFI in Amsterdam. Dit jaar werd hun merk genomineerd voor de LVMH-prijs, en wonnen ze de belangrijkste prijs op het mode- en fotografiefestival in het Zuid-Franse Hyères.

Botter maakt vrolijke, kleurrijke mode met streetwear-elementen, die een frisse elegantie heeft. Met onverwachte accessoires en details als plastic vissen, visnetten en het Shell-logo wil het duo de aandacht vestigen op milieuvervuiling door grote bedrijven. Heel iets anders dan de nogal keurige en weinig opzienbarende damesmode die de vorige hoofdontwerper Guillaume Henry maakte. Of in de woorden van de eveneens nieuwe algemeen directeur Charlotte Tasset: „Hun universum heeft oprechtheid en een gepassioneerde kracht en is buitengewoon vrijmoedig.”

Nina Ricci is onderdeel van het Spaanse Puig, dat onlangs een meerderheidsaandeel in Dries Van Noten verwierf. Of Botter blijft bestaan is onbekend.