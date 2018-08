Binge-lezen: de beste stripseries voor volwassenen

Saga: Romeo en Julia in een ruimte-oorlog

Saga, van Brian K. Vaughan en Fiona Staples

Saga is Romeo en Julia in de ruimte: hij, Marko, is een gehoornde van Wreath, zij, Alana, een gevleugelde van Landfall, twee planeten die al eeuwenlang met elkaar in oorlog zijn. Hun liefdesbaby is monstrueus in de ogen van hun landgenoten en er staat een prijs op hun hoofd.

Het perspectief van dit romantische verhaal is bijzonder. Hun eindeloze vlucht door het sterrenstelsel wordt verteld door het meisje dat ze hebben verwekt en dat levert een ironische, bijdehante vertelstem op. Zij levert ontspannen en geestig commentaar op de gebeurtenissen, haar ouders en het bonte gezelschap aan metgezellen: geesten, robots, pratende dieren en andere mutanten, met veel fantasie gecreëerd door tekenaar Fiona Staples.

Hoe uitzinnig de setting van deze sciencefictionstrip ook is: de geestige dialogen, de uitgewerkte personages en het vlechtwerk aan plotlijnen zorgen ervoor dat Saga in essentie aandoet als een tragikomisch drama. De humanistische insteek en een ondergrond van prikkelende ideeën over oorlog, gender, nationalisme, ouderschap, liefde en geweld maken het ook een gelaagde, kunstzinnige strip.

Fragment uit ‘Saga’

Saga, waar sinds 2012 acht delen van verschenen, is al vier keer bekroond met de Eisner Award, de strip-Oscar, voor beste stripserie. De Amerikaanse makers, Brian K. Vaughan en Fiona Staples, zijn meermalen onderscheiden, als respectievelijk beste auteur en beste tekenaar. Vaughan, die drie seizoenen meeschreef aan de tv-serie Lost, maakte eerder al de ijzersterke stripserie Y: the last man. (RR)

Saga begon in 2013 en loopt nog. Acht delen, in het Engels. (Vertaling na 2 dln gestopt).