Aston Martin bereidt beursgang voor

Producent van luxe auto’s Aston Martin bereidt momenteel een beursgang naar de London Stock Exchange (LSE) voor. Als er genoeg belangstelling is bij investeerders hoopt de autobouwer het proces nog voor het eind van het jaar te hebben afgerond, meldt persbureau Reuters. Dat zou tot een notering begin 2019 kunnen leiden.

Aston Martin maakte woensdag bij de presentatie van de halfjaarcijfers bekend dat het bij de Britse toezichthouder op de financiële markten FCA de noodzakelijke documenten heeft ingediend voor een beursgang, de zogeheten IPO. Rond 20 september wil het bedrijf de prospectus publiceren met daarin onder meer de introductieprijs waarvoor Aston Martin de aandelen naar de beurs wil brengen.

Of dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren hangt af van de belangstelling bij investeerders. Na publicatie van de prospectus volgt een roadshow langs grote beleggingsfondsen en institutionele beleggers. Die wegen of zij de introductieprijs in verhouding vinden staan tot wat zij Aston Martin waard achten. Bronnen melden aan Reuters dat de totale waarde van het bedrijf momenteel op zo’n 5 miljard pond (5,5 miljard euro) wordt geschat.

Eerste beursgang voor Britse autobouwer in jaren

Een beursgang van Aston Martin zou de eerste zijn voor een Britse autobouwer in jaren. Overnames zorgden deze eeuw onder meer voor het verdwijnen van Jaguar, Bentley en Rolls-Royce van de LSE. Aston Martin is momenteel voor een belangrijk deel in handen van private equity fondesen uit Italië en Koeweit.

Reden voor het besluit is dat het de Britse autofabrikant voor de wind gaat. Aston Martin draaide vorig jaar voor het eerst sinds 2010 weer winst en presenteerde woensdag eveneens goede halfjaarcijfers. In de eerste zes maanden van 2018 groeide de omzet met 8 procent naar 445 miljoen pond en werd er een brutowinst - de winst voor belastingen - geboekt van 42 miljoen pond.

De verkopen stegen met name door een sterke vraag naar de modellen Volante en de DB11. Het bedrijf opent volgend jaar, ongeacht de uitkomst van de Brexit-onderhandelingen een tweede fabriek in het Verenigd Koninkrijk. Een kwart van de Aston Martin-verkopen komt uit de EU.