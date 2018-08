Akkoord beveiligers en Schiphol, 24-uursstaking gaat niet door

De vakbonden en Schiphol hebben dinsdagavond laat een akkoord bereikt over nieuwe arbeidsvoorwaarden, zo melden de Unie, CNV Vakmensen en FNV woensdag in een verklaring. Hierdoor gaat de aangekondigde 24-uursstaking van aanstaande dinsdag niet door.

De partijen hebben afgesproken dat de werkdruk voor beveiligers verlaagd wordt en dat de werktijden worden verkort. Er komt een nieuwe manier van roosters maken die daaraan moet bijdragen. Ook is er in 2018 een eenmalige uitkering van 700 euro, en wordt er in 2019 en 2020 een loonsverhoging van in totaal 5 procent uitgekeerd.

Geen vluchten bij staking

De vierduizend beveiligers op Schiphol voerden de afgelopen weken al stiptheidsacties en kortere werkonderbrekingen. Bij de aangekondigde 24-uursstaking van dinsdag zouden naar verwachting 200.000 reizigers gedupeerd worden; hun vluchten zouden niet kunnen opstijgen.

Onder de cao voor luchtvaartbeveiliging en die voor particuliere beveiliging vallen respectievelijk 1.200 en 31.000 beveiligers.

Vakbonden: blij dat stakingen niet doorgaan

In een reactie zegt Erik Maas, onderhandelaar namens CNV Vakmensen, blij te zijn dat een 24-uursstaking voorkomen kon worden.

“Voor vakbonden zijn stakingen uiterste redmiddelen. Daar wil je alleen naar grijpen als er echt geen kans is resultaat te boeken. We hebben de afgelopen week steeds gezegd: als substantieel aan de de ultimatums van CNV en FNV tegemoet gekomen kan worden, verschijnen we gelijk aan tafel.”

Ook vakbond De Unie Security is blij dat een 24-uursstaking niet nodig was om tot een akkoord te komen. Onderhandelaar Gertjan Tommel noemt het belang van de beveiligers en de leden belangrijk, “maar dat van de reizigers ook”. Tommel meldt in een schriftelijke verklaring trots te zijn dat het is gelukt om te voorkomen dat reizigers de dupe zouden worden van de staking.