43-jarige man uit Lingewaard vast wegens voorbereiden geweld tegen moslims

Een 43-jarige man wordt verdacht van het voorbereiden van “een geweldsmisdrijf met een terroristisch oogmerk”. Dat heeft het OM Oost-Nederland woensdagmiddag gemeld.

De verdachte werd op 23 mei opgepakt in de gemeente Lingewaard en zat sindsdien in voorlopige hechtenis. Hij zou geweld tegen moslims gerechtvaardigd vinden en een geweldsmisdrijf voorbereiden. Ook had justitie informatie dat hij over “een hoeveelheid explosieven kon beschikken”.

Kort na zijn aanhouding, die nu pas bekend wordt omdat het OM inmiddels “een duidelijk beeld heeft”, trof de politie bij een huiszoeking een alarmpistool en een groot aantal werkende kogels in de woning van de verdachte aan. De 43-jarige wordt ook verdacht van het overtreden van de Wet wapens en munitie.

‘Angst aanjagen’

Van een terroristisch oogmerk is volgens het OM “sprake als de verdachte de bedoeling heeft gehad om (een deel van) de bevolking vrees aan te jagen”. Justitie heeft geen aanwijzingen dat de man concrete plannen voor een aanslag had.

De afgelopen periode heeft justitie ook onderzoek gedaan naar de psychische gesteldheid van de man. Op vrijdag 7 september verschijnt de verdachte in Zutphen voor de rechter.

Correctie 29/8/2018: De rechtszaak dient in tegenstelling tot wat het OM eerder meldde in Zutphen en niet in Arnhem. Het bericht is aangepast.