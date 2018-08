10 tips om fluitend naar kantoor te gaan

NRC Slim leven Elke maandag de beste stukken over zelfverbetering en levensvragen. Inschrijven

Sta-bureaus, meditatieruimtes, wandelvergaderingen. Er lijkt tegenwoordig steeds meer besef te komen dat kantoorslaven ook allemaal nog een lichaam en een geest hebben om goed voor te zorgen. En hetzelfde geldt natuurlijk voor zzp’ers, managers en ondernemers. Mensen, zeg maar.

De afgelopen twee zomers heb ik een wekelijkse column geschreven over slimmer werken. Vrolijker, productiever, met meer focus, meer snelheid, minder in je uppie. Daarvoor onderwierp ik mezelf aan een aantal experimenten. Naast dat ik zo een paar goede gewoontes heb opgedaan, zie ik nu dat er nog véél meer valt te ontdekken op dit gebied.

En dat is nodig. Meer en meer van ons werk wordt gedaan door computers, robots, kunstmatige intelligentie. Wat hebben wij mensen straks nog te bieden? Ik zou zeggen, precies dat: wij zijn mensen. Dingen als fantasie, creatie, oplossingen bedenken, daar zijn wij (vooralsnog) de beste in. En wat te denken van compassie, connectie maken met anderen?

Om de dingen te kunnen die zelfs een superslimme computer niet kan, helpt het als we goed in ons vel zitten. Mijn voorspelling – of hoop, althans – is dat onze kantoren (en werkplekken thuis en onderweg) steeds beter ingericht raken om ons te laten floreren. Daarom tien gekke ideeën. Tweak ze gerust, daar ben je tenslotte mens voor.

1. Zwembad met glijbaan

Stel dat je aan het begin van je werkdag vijf trappen op zou rennen om bij de top van een hoge glijbaan te komen, dan met snelheid naar beneden zou roetsjen om in een koud zwembad te plonzen. Zou je dan écht wakker zijn? Alert? Vol energie?

De kantoren van Google, met hun hangmatten en volleybalvelden, hebben dat niet eens, maar het gaat om het idee. Je hartslag verhogen, dat kan al met een paar keer op en neer springen. Een plens water in je gezicht en je staat aan. Klaar om problemen aan te pakken, ideeën te bedenken, te schrijven, te programmeren, te verzorgen, wat je werk ook is. Dus: zet je lichaam in om je stemming bij te sturen.

2. Stilte- en lawaaizones

Je hebt stiltemensen en je hebt lawaaimensen. En je hebt stiltemensen die zo nu en dan de gezelligheid en samenwerking met collega’s willen. En lawaaimensen die ook wel eens rust zoeken. De kantoortuin is een ramp voor ons allemaal.

Wat als we stilte- en lawaaizones inrichten, waar mensen kunnen gaan zitten op basis van hun voorkeur op dat moment. Geen ruimte? Investeer dan in een goede koptelefoon. En paintballpistolen om op de stoorzenders te schieten.

3. Revival van de rookpauze

Maar dan zonder sigaretten. Gewoon ouderwets collectief het werk laten liggen en met elkaar praten. Liefst niet over werk – en daar komen grappig genoeg meestal de meest creatieve ideeën voor het werk uit voort. Bovendien, pauzeren is supergezond. Een mens is er niet op gebouwd om almaar door te gaan.

4. Zet er geld op

Collega’s zijn er natuurlijk ook om elkaar te helpen. Steunen, al klinkt dat zo serieus. Het kan ook lekker kinderachtig. Begin bijvoorbeeld een wedstrijdje wie als eerste tien potentiële klanten heeft gebeld. Een weddenschap dat jij een week lang om acht uur achter je bureau zit. Of koppel een creatieve straf aan een deadline.

5. Slaapcocons

Vermoeidheid is funest voor prestatie-ingrediënten als creativiteit, concentratie en daadkracht. Met jaloezie kijk ik naar van die hippe techbedrijven waar ze dit hebben begrepen en slaapcocons hebben. De powernap vind ik een van de beste investeringen van je tijd: je steekt nog geen dertig minuten in slaap en je krijgt er uren aan scherp denkvermogen voor terug.

Dus bazen van Nederland: koop zo’n cocon. Zet een stretcher in het serverhok wat mij betreft. Zolang we maar kunnen slapen als we dat nodig hebben.

6. De 1-persoons-discotheek

Misschien ben ik de enige, maar ik wil ergens kunnen dansen op kantoor. Luide muziek, wild bewegen, eventueel keihard meeblèren en binnen een paar seconden voel ik me vrolijker, creatiever, alerter. Dus geef me graag een goed geïsoleerde 1-persoons-discotheek. Liefst met discobal en stroboscoop. Zo’n afgeschermde ruimte is ook geschikt om te mediteren. Of te huilen. Want dat moet nu noodgedwongen op de wc.

7. Verbod op vergaderen

Waar halen we al die ruimte vandaan? Door de herbestemming van grote vergaderzalen natuurlijk. Vergaderen is nuttig. Mits goed gedaan. In kleine groepjes. Met een duidelijk doel. Een agenda. Praten over zaken waar je invloed op hebt. Afspraken aan het eind. Navolging. Dat soort dingen. Tot die basisprincipes worden gevolgd stel ik een verbod voor.

8. Neem een kantoorkat…

Dieren werken relativerend. Vandaar: neem een kat op kantoor. Een sphynx, bijvoorbeeld. Die zijn kaal, dus minder kans op allergische reacties. Ze houden van mensen, gedijen goed binnen en hebben zulke grote oren dat je wel móét lachen als de kantoorkat voorbijloopt.

9. … en een haardvuur

Wat is er meer ontspannend dan staren in een haardvuur? Een ideale plek om, zittend in een heerlijke stoel, benen omhoog, al dan niet met de kat op schoot, de stress van je af te laten glijden. Of om opeens die creatieve ingeving te krijgen. Ook geschikt om op vrijdagmiddag marshmallows te maken.

10. Successen en lessen

Wat ging goed? En wat ging finaal mis? Wat kun je daarvan leren? Om jezelf te ontwikkelen helpt het om regelmatig, liefst dagelijks, je successen en lessen op te schrijven. Of die te delen met je team. Zo vier én vuur je je progressie, een van de belangrijkste sleutels tot werkgeluk.

En dan, na een lange dag pauzeren, weddenschappen afsluiten, dansen, mediteren, huilen, slapen en reflecteren, is het tijd om fluitend naar huis te gaan. Helemaal vrij, want je hebt zowaar nog goed gewerkt ook.