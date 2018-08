Yvo T. formeel verdacht van moord op politieman Spa

Yvo T. wordt formeel verdacht van moord op de 38-jarige Belgische politieman Amaury Delrez, in Spa. De Limburger, die ten tijde van zijn arrestatie onder invloed was, zou zich van het voorval niets herinneren en zich beroepen op zijn zwijgrecht. Hij spreekt van “een zwart gat” in zijn geheugen, meldt het parket in Verviers.

T. was in Spa om de Formule 1-race van Max Verstappen in die plaats te volgen. Zaterdagnacht zou hij vervolgens bij een ruzie in café Havana gedreigd hebben met een vuurwapen. Daarna probeerde hij per taxi te vluchten. Volgens de Belgische justitie heeft T. Delrez doodgeschoten toen die de man van 36 wilde controleren. Enkele uren later werd T. aangehouden. Hijzelf zou ook gewond zijn geraakt. Het vuurwapen is volgens het parket nog niet gevonden.

Tijdens de schietpartij was T. volgens de Belgische politie in het gezelschap van twee anderen. Zij werden maandag door de Nederlandse politie in Limburg opgepakt voor uitlevering aan België.

Volgens De Limburger is Yvo T. afkomstig uit Nagelbeek, een buurtschap in de gemeente Schinnen. Hij zou volgens de krant in een caravan bij zijn ouders in de achtertuin wonen. Een van de twee mannen die maandag werd opgepakt is volgens De Limburger T.’s jongere broer Cyril.