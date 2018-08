Volg hier live de rechtszaak tegen Klaas Otto

Het Openbaar Ministerie maakt dinsdagochtend de strafeis bekend tegen Klaas Otto, autohandelaar en oprichter van motorclub No Surrender. Volgens justitie heeft Otto jarenlang mensen in de Brabantse autohandel onder de knoet gehad. Otto wordt verdacht van afpersing, bedreiging, mishandeling, brandstichting en witwassen. Na zijn arrestatie in 2016 heeft de strafzaak enkele bizarre omwentelingen gekend. Vandaar de lange duur. Verslaggever Jan Meeus volgt de strafeis vanuit de rechtbank. Lees zijn twitterverslag hieronder.

Nederland leert Klaas Otto (Bergen op Zoom, 1967) kennen als hij in 2013 motorclub No Surrender opricht en Willem Holleeder zich aansluit bij de afdeling in Amsterdam. In Bergen op Zoom weten ze dan al langer dat niet valt te spotten met Klaas Otto, de zoon van een autohandelaar die al op jonge leeftijd naam maakte als portier en uitsmijter in de lokale horeca. Zijn bijnaam in die tijd: Knor.

‘Nooit aan moeten beginnen’

No Surrender heeft Otto al weer enkele jaren geleden verlaten en hij verzuchtte vorige week tijdens de behandeling van zijn zaak dat hij nooit aan die club had moeten beginnen. Daarmee is voor hem alle ellende begonnen, aldus Otto, die na de oprichting in beeld kwam bij Brabantse recherche als een onaantastbare beroepscrimineel. Hij is, mede door zijn contacten in het criminele milieu en de activiteiten die door leden van No Surrender werden ontplooid, in verband gebracht met de zware georganiseerde misdaad. Maar bewijs voor verdenking bij zaken als drugshandel of liquidaties is niet gevonden. De recherche denkt dat dat komt omdat veel mensen zo bang zijn voor Otto dat ze zich hullen in stilzwijgen.

Dat Otto een waar schrikbewind voerde in de Brabantse autobranche ontkent hij ten stelligste. Hij heeft tijdens zijn rechtszaak beaamd dat hij wel eens agressief was. Die ‘stevige aanpak’ wijt Otto aan het gebruik van het hormoon testosteron. Dat hij ruzie heeft gehad met een aantal autohandelaren over geleend geld, ontkent Otto niet. Maar dat hij mensen zou hebben bedreigd of mishandeld is volgens de Brabander niet waar. Als hij zijn geld niet terugkreeg heeft hij wel eens iemand afgeblaft maar nooit iemand mishandeld. Ook van afpersing is geen sprake, stelt Otto. En voor alle beschuldigingen van witwassen via de verkoop van auto’s heeft Otto een verklaring.

Eis

Na de behandeling van de feiten zal het Openbaar Ministerie vandaag haar visie geven en een strafeis formuleren. Los van deze zaak wordt Otto nog verdacht van het beïnvloeden van getuigen. Daarvoor moet hij waarschijnlijk apart voorkomen. Voor de beschuldiging dat Otto in 2017 geprobeerd zou hebben om vanuit de gevangenis een moordaanslag te laten plegen op de officier van justitie die indertijd het onderzoek naar hem leidde is nooit enig bewijs gevonden. De aanklacht is geseponeerd.

Tweets by jmeeus12