Vier op de tien ouders vinden kinderopvang te duur

Ouders die gebruikmaken van kinderopvang zijn daar over het algemeen positief over, maar 40 procent van de ondervraagde ouders vindt kinderopvang wel te duur. Dat blijkt uit een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) na onderzoek onder ruim 1.800 ouders van baby’s en kleuters.

Ouders zijn minder negatief over de kosten als hun inkomen lager is, waarschijnlijk omdat de kinderopvangtoeslag inkomensafhankelijk is. Ouders die geen gebruikmaken van opvang zijn negatiever over de betaalbaarheid dan ouders die hun kind(eren) wel naar de opvang brengen. In Nederland gaan meer dan 700.000 kinderen naar de kinderopvang.

Voor de lagere en middeninkomens is kinderopvang de afgelopen jaren minder duur geworden. Ouders in de laagste inkomensgroep betaalden – na aftrek van de kinderopvangtoeslag – in 2012 nog gemiddeld 80 cent per uur, in 2016 was dat gedaald naar 65 cent per uur. In de hogere inkomensgroepen varieerden de kosten door de jaren heen. In 2016 betaalden zij gemiddeld 5,46 euro per uur.

Verder vinden lang niet alle ouders de kinderopvang toegankelijk. Slechts een derde vindt dat er genoeg plek beschikbaar is. Een op de zeven vindt het aanvragen van toeslag complex. Wel vinden ze over het algemeen dat er goed voor de kinderen wordt gezorgd. Ze denken ook dat opvang de ontwikkeling van een kind ten goede kan komen, bijvoorbeeld omdat ze met andere kinderen leren spelen.

