Snipverkouden amateur tussen de profs

Aan de rand van de Markt in Arnhem staan campingstoeltjes opgesteld in een halve kring. Daarin de rensters van Team Nederland, een gelegenheidsformatie van zes amateurs die het de komende week tijdens de zesdaagse Boels Ladies Tour mogen opnemen tegen de beste profs ter wereld. Te beginnen met een proloog van drie kilometer door de straten van Arnhem, start op de Markt, finish in de Turfstraat. De zes gaan debuteren in de Women’s WorldTour, het hoogste niveau.

Doorgaans fietsen ze wedstrijden als de Salverda Omloop van de IJsseldelta, de Erondegemse Pijl, de Drentse Acht van Westerveld, en eindigen dan in de middenmoot. Op een goede dag iets daarvoor – een van hen, Evy Kuijpers, rijdt nog wel eens prijs.

Ze fietsen bij clubteams, GRC Jan van Arckel uit Gorinchem en het Groningse NWVG Uplus, en werden geselecteerd omdat die twee clubs in deze etappewedstrijd een lange staat van dienst hebben. En omdat hun sponsoren deze race mede mogelijk maakten, dus niet per se omdat ze de beste amateurs van Nederland zijn. Ze hebben geluk gehad, met her en der jaloezie tot gevolg.

Om de vrouwen heen ligt het bezaaid met sporttassen en wielerkleding, en er is geen afzetlint dat hen scheidt van nieuwsgierigen die tijdens de lunchpauze even komen kijken wat er loos is op de plek waar zij normaliter hun auto parkeren. Een man in een rolstoel vindt het maar vreemd dat vrouwen zich ter voorbereiding op hun krachtsexplosie van een minuut of vijf zowat een half uur op een rollerbank in het zweet werken, en gaat daarover in gesprek met Rixt Meijer, een 36-jarige fulltime software-engineer die het fietsen erbij doet. Meijer telt haar zegeningen, blij dat ze hier mag rijden.

Eigen materiaal

In het provisorische kampement van Team Nederland, rondom een bestickerde Mercedes type bestelbus, valt op dat geen fiets hetzelfde is; niks geen gesponsorde exemplaren van een grote fabrikant, de dames hebben hun eigen materiaal, in de meeste gevallen bijeengespaard of bekostigd dankzij een gulle gift van familieleden. Reservefietsen hebben ze soms van elkaar moeten lenen. Voor de profs staan in geval van pech legio frames op het dak van een ploegleiderswagen, maar voor de amateurs is het behelpen. Zelfs een eigen verzorger is er niet: freelancer Herman Smeets is voor een week ingehuurd.

Tien meter verderop is de Deense Pernille Mathiesen van het grote Sunweb aan het opwarmen. Als ze haar rug recht, ziet ze de Nederlandse vrouwen als het ware ploeteren, onder heel andere omstandigheden dan waarin zij het zorgvuldige uitgestippelde protocol van haar warming-up afwerkt. Ze kwam daarnet uit een koele touringcar en nam plaats op haar frame. Naast haar vijf identieke fietsen glimmend in het zonnetje, een zwart handdoekje als op een hotelkamer over het stuur gedrapeerd, een bidonnetje klaar in de houder aan het frame.

Het contrast is groot, en daar wil de Nederlandse bondscoach Thorwald Veneberg wat aan doen, sms’t hij. „Wat je ziet is een pilot. We willen deze rensters de kans geven zich in de kijker te rijden bij de grote teams, om de kloof tussen amateur en prof te verkleinen.”

Voor Dag en Dou

Even na het middaguur komt de 22-jarige Wendy Oosterwoud uit Ureterp terug van „een leuk” verkenningsrondje over het parcours, snotterend – ze is snipverkouden, niet voor het eerst dit seizoen. Waarschijnlijk opgelopen bij kinderopvang Voor Dag en Dou in Oosterwolde, waar ze dertig uur per week werkt en waar de ziektekiemen om voorrang vechten.

Dat ze daar zo vatbaar voor is, lijkt een direct gevolg van het intensieve ‘dubbelleven’ dat ze leidt, met dagen van negen tot vijf op de crèche, daarna gauw eten en dan soms nog vier uur trainen. Niet zo lang geleden liep ze kinkhoest op, en moest ze dispensatie aanvragen voor slaappillen, om in hemelsnaam te kunnen herstellen. Voorafgaand aan deze proloog volstaan wat druppels menthololie onder haar neus, maar optimaal is het niet – zie daar het lot van de amateur die actief is in een tak van sport waarin alleen de absolute wereldtop wat geld kan verdienen. Salaris, geen prijzengeld. De winnares van de Boels Ladies Tour strijkt 640 euro op.

Voor Oosterwoud, als tienermeisje twee keer Nederlands kampioen tijdrijden, is het zaak de komende week ervaring op te doen tussen de allerbesten. Als ook zij de stap naar de profs wil maken zal ze haar werk op een lager pitje moeten zetten, bijvoorbeeld als haar vriend straks afgestudeerd werktuigbouwkundige is en een baan krijgt. Ze zou best willen kijken hoe ver ze dan kan komen.

Ze raffelt haar proloog in Arnhem dinsdag af in 5 minuten en 2 seconden, met een gemiddelde snelheid van 39,9 kilometer per uur. Wordt ze er 91ste mee, op een straatlengte van winnares Annemiek van Vleuten. De beste bij Team Nederland is Loes Adegeest, op een zestigste plaats.

Oosterwoud drinkt na de finish een zoutige eiwitshake. Ze zucht: „Uitrijden is een doel op zich. Als ik de tijdrit van zondag haal ben ik blij.”