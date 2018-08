De Britse zakenkrant Financial Times stelde vorige week in een hoofdartikel dat de parallellen met Syrië „niet langer te vergezocht lijken”. En de Venezolaans-Israëlische econoom Dany Bahar voorspelde in februari in een opinie-artikel op de Amerikaanse politieke nieuwssite The Hill dat „de Venezolaanse crisis die van Syrië zal overtreffen”.

Foto Luis Robayo / AFP