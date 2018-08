Politie: Jos B. in de loop volgende week uitgeleverd aan Nederland

Jos B. zal in de loop van volgende week aan Nederland worden uitgeleverd, aldus de politie dinsdag in het programma Opsporing Verzocht. De officiële bevestiging van de uitlevering werd dinsdagochtend door de Spaanse autoriteiten bekendgemaakt.

De 55-jarige hoofdverdachte in de zaak-Nicky Verstappen zit vast in Spanje, waar hij zondag na een klopjacht werd aangehouden. De politie liet weten dat B. geen bezwaar heeft gemaakt tegen de uitlevering. Dat betekent dat hij “op korte termijn” naar Nederland kan worden gebracht, aldus een woordvoerder van de politie in Limburg. Hoe hij naar Nederland wordt gebracht, is niet duidelijk. Eenmaal gearriveerd zal B. binnen 24 uur worden gehoord.

In het verhoor hoopt de politie duidelijkheid te krijgen “wat er de laatste uren van het leven van Nicky Verstappen is gebeurd”. B. zal worden gevraagd naar de verdwijning en de dood van Verstappen in 1998, maar ook naar het misbruik van de 11-jarige jongen. De politie wil niet zeggen naar welke Nederlandse gevangenis B. wordt overgebracht.

‘Zelfstandig naar Nederland afreizen’

Eerder op dinsdag zei Iñigo Martínez, advocaat van B. in Spanje, dat zijn cliënt door “grote maatschappelijke druk” mogelijk al binnen twee dagen in Nederland zou zijn. B. zit momenteel nog vast in een gevangenis dertig kilometer ten noorden van Barcelona. Advocaat Martínez liet ook weten dat B. aanvankelijk zelfstandig naar Nederland had willen afreizen. Dat verzoek werd door de rechter afgewezen. Hoe B. heeft gereageerd op de verdenking van de Nederlandse justitie, wilde Martínez niet zeggen.