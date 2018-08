Politie houdt derde verdachte aan voor aanslag Panorama

De politie heeft dinsdagochtend een derde verdachte aangehouden voor de beschieting van de redactie van onder meer het blad Panorama in juni van dit jaar. Mogelijk gaat het om de man die het antitankwapen heeft afgevuurd. De 45-jarige man uit Spijkenisse werd in zijn woonplaats opgepakt toen hij op weg was naar zijn werk. Hij is volgens de politie lid van de motorclub Caloh Wagoh Main Triad.

De twee andere verdachten werden weken geleden al aangehouden. Een van hen, een man van 41 uit Woerden, werd opgepakt op de dag van de aanslag. Hij is de president van de chapter Silencio van Caloh Wagoh, de afdeling Woerden, aldus de politie. Ook werd een man van 25 uit Rotterdam aangehouden die eveneens banden heeft met de motorclub. Beiden zitten nog vast.

Bij de beschieting raakte het Amsterdamse kantoorpand van uitgever Pijper Media zwaar beschadigd. Bij het gebouw werd een lanceerbuis gevonden. Hoe de drie verdachten zich precies tot elkaar verhouden is niet bekend. Ook over de 45-jarige verdachte die vanochtend is aangehouden wil de politie geen nadere informatie verstrekken. Hij zit vast in volledige beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat.

Aanslag Telegraaf

Vijf dagen na de beschieting van het pand van Panorama werd ook de redactie van De Telegraaf aangevallen. Daar ramde een auto de gevel, waarna de bestuurder het busje in brand stak en vluchtte. Beide gebouwen liepen averij op, maar er raakte niemand gewond.

Van daders die het gebouw van De Telegraaf aanvielen “ontbreekt ieder spoor”, zegt de politie. Het vermoeden bestaat dat beide aanslagen verband houden met de georganiseerde misdaad. Echter, voor een link met de aanslag op de Panorama is er “tot nu toe geen enkele aanwijzing”. Een aantal redacties, waaronder die van NRC, wordt sinds de aanvallen beter in de gaten gehouden door de politie.