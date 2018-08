Plaatsvervangend opperrechter gearresteerd in Kenia

De plaatsvervangend opperrechter van Kenia, Philomena Mbete Mwilu, is dinsdag gearresteerd bij het Hooggerechtshof in hoofdstad Nairobi vanwege beschuldigingen van corruptie en het aannemen van steekpenningen. Dat meldt persbureau AP.

Mwilu was een van de vier hoge rechters die vorig jaar de verkiezingsoverwinning van de Keniaanse president Uhuru Kenyatta nietig verklaarden en nieuwe verkiezingen eisten. Critici van president Kenyatta vrezen dat de arrestatie van Mwilu hiermee verband houdt.

Oneerlijke verkiezingen

Vorig jaar kondigde Kenyatta al acties aan tegen de rechterlijke macht, nadat zijn verkiezingsoverwinning ongeldig werd verklaard. Kenyatta werd volgens de rechters op oneerlijke wijze herkozen, nadat stemcomputers waren gehackt.

Vervolgens werden de verkiezingen meermaals uitgesteld, en werd Kenyatta eind oktober 2017 alsnog herkozen. De huidige president is aan de macht sinds april 2013 en is de zoon van de eerste president van Kenia, dat onafhankelijk werd in 1963.

In 2007 trad Kenyatta af als minister van Financiën, nadat hij door de hoofdaanklager van het Internationaal Strafhof Luis Moreno Ocampo werd genoemd als verdachte voor misdaden tegen de mensheid, die hij begaan zou hebben rond de verkiezingen dat jaar.