Onderschepping 3.500 kilo cocaïne leidt tot 5 aanhoudingen

De politie heeft maandag in Woerden en Oosterhout vijf verdachten aangehouden in verband met drugssmokkel. De vijf waren mogelijk betrokken bij een partij cocaïne die de politie dit weekend onderschepte in de haven van Antwerpen in een container.

De cocaïne zat in een container afkomstig uit Zuid-Amerika en was afgedekt met bananen. De container inclusief de partij harddrugs had naar een Nederlands bedrijf gestuurd moeten worden, maar werd in Antwerpen al onderschept door de douane.

De container met daarin nog een klein deel van de drugs werd alsnog vervoerd naar een bedrijventerrein in Oosterhout. Daar werd een 54-jarige man uit Turnhout gearresteerd. Ook twee mannen van 55 en 58 jaar oud en een 33-jarige vrouw uit Oosterhout werden aangehouden. Later op de dag volgde in Woerden de arrestatie van een 31-jarige man uit Rotterdam.

Huiszoekingen

Op meerdere plaatsen zijn huiszoekingen verricht waarbij verschillende gegevensdragers en administratie in beslag zijn genomen. Volgens Omroep Brabant is er onder meer een inval gedaan bij vervoerder Van Wanrooy Transport, de politie wil hierover niets bekendmaken.

De directeur en eigenaar van het Brabantse transportbedrijf zou een van de gearresteerden zijn. Zijn bedrijf wordt volgens de omroep al langer gekoppeld aan illegale drugspraktijken, zo werd hij in 2011 ook in verband gebracht met smokkel in de Rotterdamse haven. De man werd vrijgesproken omdat de verklaring tegen hem niet overtuigend genoeg was, schrijft Omroep Brabant.

Deze week worden de verdachten nog voorgeleid aan de rechter-commissaris.